Александру Казаку: Молдова издалека кажется красивее, потому что тоскуешь по ней

По случаю 27-летия Независимости Республики Молдова, Информационное агентство IPN представляет мнения людей, которые решили уехать из страны, временно или окончательно, в поисках лучшего будущего.

Александру Казаку в возрасте 36 лет работает коммерческим представителем в международной компании. Продает линии по переработке золота и серебра. Обосновался в Италии в 2009 году, выучился на магистра в International Business Studies, и с тех пор занимается экспортными продажами. Является председателем Ассоциации „Dor”. Пишет стихи, записывает свои мысли и внимательно следит за всем, что происходит в родной стране.

Александру Казаку говорит, что живет в Италии, потому что эта страна нуждается в нем, его там уважают, предоставляют такой уровень и условия жизни, которых он заслуживает. По его мнению, молдавские граждане могли бы научиться у итальянцев как любить себя и как продвигать свой имидж в мире. И итальянцы могли бы поучиться у молдаван чему-то, а именно как выжить с двумя-тремя сотнями евро в месяц, как двигаться на большой скорости по ямам и как постоянно наступать на одни и те же грабли. Республика Молдова видится снаружи гораздо красивее, чем изнутри. Потому что, когда ты далеко, говорит Александру Казаку, скучаешь и мечтаешь о доме, а когда возвращаешься, реальность быстро приводит тебя в чувство.

„Когда я говорю с инстранцами, я говорю о Молдове, как об одной из самых красивых стран в мире. Я говорю о винах, о километровых подвалах, о добрых и терпеливых людях, самых красивых и трудолюбивых женщин в мире, а так же о коррумпированных политиках и об украденном миллиарде. В шутку, или в серьез, но разговоры о вине, женщинах и коррумпированных политиках являются универсальными. Если вы хотите завести друзей за рубежом, начните с этих тем”, - отметил Александру Казаку.

Для того, чтобы вернуться домой, лидер „Dor” говорит, что должно произойти что-то очень сложное – экономика Молдовы должна опередить экономику Италии. Молдова должна дать знак, что она хочет, чтобы вернулись домой те, кто уехал. „Любовь должна быть взаимной, если мы кричим во все горло на протяжении стольких лет, что мы любим свою страну, что было бы, если и она сказала нам, хоть один раз, что любит нас? Что было бы, если хотя бы раз депутат вышел к микрофону и крикнул: Люди дорогие из диаспоры, дорогие наши сироты без страны, мы любим вас, мы скучаем по вам и хотим, чтобы вы вернулись домой! Приезжайте, чтобы вместе посадить воров в тюрьмы и чтобы вывести страну из грязи! Я уверен, что любовь и искренность побеждают все”, - сказал Александру Казаку.

„Когда я нахожусь далеко от Молдовы, скучаю по маминым глазам и по голосу отца. Я скучаю по детству. Пока жива мама, я могу позволить себе роскошь чувствовать себя ребенком. Возвращаюсь домой, чтобы вернуться в детство. Гуляю по лесу и пою, но сейчас и я отец, а рядом со мной моя дочь”, - сказал Александру Казаку.

Елена Нистор, IPN