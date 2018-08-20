Молдавских граждан, годами работающих в Израиле, могут обязать заплатить большой долг

Служба национального страхования этой страны наложила арест на счет женщины, которая пришла за пенсией.

Резонансная история произошла в Израиле, где, как известно, трудятся многие наши граждане годами. Так, гражданка Румынии, которая законно работала в Израиле 12 лет, пришла за пенсией, а ей насчитали долги на 26 тысяч шекелей, сообщает vesty.co.il.

За все 144 трудовых месяца ее работодатели отчисляли за нее выплаты в Службу национального страхования "Битуах леуми".

В 2013 году она достигла пенсионного возраста и подала просьбу на пособие по старости. Однако "Битуах леуми" отказался под предлогом, что за ней числится долг в размере 25.707 шекелей ввиду невыплаты налога на социальное страхование.

Один из спорных вопросов в этой истории заключался в том, распространяется ли на этот случай договор о социальном страховании, подписанный между Израилем и Румынией в 2013 году и оговаривающий социальные права граждан каждой из стран, включая право на пособие по старости.

"Битуах леуми" утверждает, что истица должна была выплатить хотя бы часть взносов за период, предшествовавший вступлению договора в силу. Однако это требование, как выяснилось на суде, не имело под собой законных оснований, а значит, Служба нацстраха не имела право на ретроактивный вычет суммы якобы задолженности.

В итоге суд не только встал на сторону истицы в денежном вопросе, но и подверг резкой критике поведение "Битуах леуми", без предупреждения и в нарушение правил арестовавшего счет женщины и снявшего оттуда почти 26 тысяч шекелей. "Подобное черствое поведение недостойно ведомства, занимающегося социальными правами людей", - написала судья Шдиор в своем постановлении.

Она велела нацстраху вернуть истице все забранные у нее деньги и больше не взимать с нее никаких выплат. Кроме этого судья обязала "Битуах леуми" выплатить истице 3 тысячи шекелей компенсации вдобавок к выплате ей 5 тысяч шекелей на судебные издержки и услуги адвоката.

Гражданам Молдовы, многие из которых трудятся в Израиле как раз по румынскому паспорту, стоит обратить внимание на этот случай, чтобы в случае неприятных казусов, уметь за себя постоять.