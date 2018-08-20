Жительница Кишинева, сломавшая ключицу в аквапарке - «Комсомолке»: Это был ад, каждый день туда вызывают «скорую»!

Ангелина Жулева рассказала, что, по словам врачей, из аквапарка Сочитень каждый день «скорая» вывозит поломанных людей...

- Хотела подарить своей 9-летней дочери отдых и праздник и повезла ребенка в аквапарк Сочитень, - рассказывает «Комсомолке" Ангелина Жулева.

Это случилось в субботу, 18 августа, около полудня.

- На горке — двойные круги, - продолжает Ангелина. - Перевернулся круг, поток неправильной воды, мы вылетели с дочкой из круга! Перевернулись на двойном круге! Я всем весом упала на ключицу! Слетали мы с этого круга уже без самого круга! На животах, на ногах... С дочкой, слава Богу, все в порядке... Дальше был просто ад! Там же может произойти все, что угодно! За час до того, что случилось с нами, уже вывезли 11-летнего мальчика, он был без родителей, сломал ногу... Там каждый день вывозят полутрупы. Каждый день там тысячи человек, вход стоит 250 леев, но даже нет медпункта! Там же может произойти все, что угодно!

Ангелина долго искала медпункт, ее отправляли с одного конца парка в другой, она умоляла лишь об одном - найди и вколоть обезболивающее и вызвать «скорую». Через 40 минут к ней подошла женщина из администрации, принесла укол.

- Посмотрев как она набирает шприц, стало понятно, что к медицине она не имеет никакого отношения и я попросила отдать мне шприц , чтобы сделать самой себе укол и я его сделала, - едва не плачет Ангелина. - Знаете что это было? Димедрол! Других медикаментов не было!

Наконец-то, вызвали «скорую».

- Врач мне сказал, что они не могут остановить этот беспредел, они каждый день вывозят оттуда поломанных людей, детей! - эмоциональна Ангелина. - Я сказала врачу, что так этого не оставлю. Он умолял меня: «Если у вас есть возможность, сделайте все, что можно, потому что нам надоело каждый день вывозить оттуда поломанных людей!» В аквапарке нет спасателей, никто не инструктирует людей... Нет медпункта, а, не дай Бог, открытый перелом, шину некому наложить, человек не доедет до больницы!

Сейчас Ангелина находится в БСМП.

- «Скорая» из Кишинева приехала через час, - продолжает Ангелина. - У меня смещение на 7,5 сантиметров, торчала кость в груди. Грудная клетка вперед вышла, ткани порвались! Боль адская! Меня попросили любыми путями терпеть до понедельника, я сейчас на обезболивающих... Сделайте что-нибудь, этот беспредел надо остановить!

ЛЕОНИД РЯБКОВ