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Общество
В Молдове запретят использование и продажу полиэтиленовых пакетов
20.08.2018

Полиэтиленовые пакеты заменят на бумажные или матерчатые. Соответствующие поправки в законопроект о запрете пластиковых изделий рассмотрят на сегодняшнем заседании правительства. Внедрить его планируют поэтапно с 2019 до 2021 года.

Ранее документ одобрили в парламенте. За использование полиэтиленовых пакетов физическим лицам грозит до семи с половиной тысяч леев штрафа, юридическим - до 10.

По статистике, ежегодно каждый гражданин Молдовы использует в среднем 140 таких пакетов. Установлено, что они разлагаются несколько сотен лет, а при сгорании выделяют токсичные вещества.


 
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