На Алле классиков в Бельцах установят бюст народного артиста Михая Волонтира. Этот вопрос обсудят на сегодняшнем заседании правительства. Установят бюст на деньги спонсоров. Актер Михай Волонтир родился в селе Глижены Резинского района.

Его дебют состоялся на сцене бельцкого театра имени Василе Александри в 1957 году. На счету артиста более ста ролей в театре и кино. Широкую известность Волонтиру принесла роль Будулая в многосерийном фильме "Цыган". Маэстро дали звание народного артиста и высшую государственную награду - Орден республики.

В 2013 году Publika TV наградила актёра призом в номинации "Самый любимый молдаванин". Скончался Михай Волонтир 15 сентября 2015 года.