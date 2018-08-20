«Поборы на дорогах Молдовы»

Так характеризует деятельность Национального агентства автомобильного транспорта Республики Молдова (ANTA) главный инженер производственно-коммерческого мебельного предприятия ICAM Дмитрий Кальчев. Он дал блиц-интервью корреспонденту агентства «ИНФОТАГ» Владимиру Сидоренко на злободневную для предприятия тему штрафов водителей грузовых автомобилей.

«И.»: Господин Кальчев, в чем вам видится антинациональная деятельность Национального агентства автомобильного транспорта РМ?



Д.К.: В их деятельности. Положением об агентстве определено, что оно является органом, обеспечивающим реализацию документов государственной политики и национальных стратегий развития в области автомобильного транспорта. Но факты свидетельствуют о том, что их деятельность вызывает обратный отрицательный эффект.



Наше возмущение вызывают служебные действия ANTA. Так, 14 августа 2018 г., сотрудник агентства Василе Мунтяну остановил вблизи города Леова автомобиль нашего предприятия для проверки. Потребовал предъявить водительские права, техпаспорт, путевой лист, товарно-транспортную накладную, Но даже тогда, когда его требования были выполнены, он безосновательно оштрафовал на 3000 леев водителя, который является работником нашего предприятия. Чиновник отобрал технический паспорт и снял государственные номера с грузового автомобиля, находящегося на балансе ICAM. Он пообещал вернуть их, только после оплаты выписанного штрафа. После произошедшего инцидента, водитель вынужден был проехать пол страны без регистрационных номеров и документов на машину.



Необходимо отметить, что наше предприятие на своих машинах за свой счет осуществляет поставку готовой продукции потребителям.



«И.»: Чем сотрудник ANTA мотивировал свои действия?



Д.К.: Тем, что на борту автомобиля отсутствовал сертификат профессиональной компетенции водителя для осуществления автотранспортных перевозок по дорогам национального сообщения.



«И.»: Разве сложно получить в ANTA такие сертификаты?



Д.К.: Агентство их и не выдает, и не продает. Для того, чтобы получить сертификат необходимо пройти обучение с отрывом от производства в течении 3-х рабочих дней в частных коммерческих структурах, уплатив 450 лей за каждого водителя. А их у нас шесть, следовательно, сумма к оплате 2700 леев.



Знаете, когда мы поинтересовались, в чем специфика обучения опытных водителей, 30 лет перевозящих мебель по местным дорогам, нам ничего путного объяснить не смогли, сказав, что это не телефонный разговор. Более того, предложили «пойти навстречу предприятию», и после оплаты, выдать сертификаты без трехдневного процесса обучения. То есть водителей чему-то специфическому эти коммерческие структуры обучить не могут. А деньги брать могут!



Возвращаясь к инциденту с изъятием автомобильного номера и технического паспорта, хочу заметить, что при остановке машины в ее кузове не было груза. В настоящее время автомобиль без номеров простаивает, но даже если бы их вернули, то при отсутствии техпаспорта, мы не можем посадить за руль другого водителя. Наши водители, зная какие штрафы, налагает ANTA, отказываются перевозить грузы.



«И.»: Если из-за этого штрафа предприятию грозят большие финансовые потери, почему бы не уплатить его? Тем более, что если внести деньги на соответствующий счет в течении 72 часов, то вместо 3000 леев, сумма составит 1,5 тыс. леев.



Д.К.: Штраф выписан на водителя. А денег для его уплаты у него нет. Тем более, что он не понимает за что его штрафуют.



«И.»: Заключите с агентством джентельменское соглашение.



Д.К.: Разве допустимо заключать «джентльменское соглашение» с государственным органом, проводящим антигосударственную политику, занимающееся вымогательством? В данном случае, нас удивляет иное. В декабре 2016 г., ANTA уже пыталась оштрафовать нашего водителя на 4000 леев, тогда суд первой инстанции, а затем апелляционная палата вынесли вердикт не в пользу Национального агентства автомобильного транспорта, потребовав аннулировать протокол.



Более того, после данного инцидента предприятию в 2017 г. пришло письмо из Национального агентства транспорта за подписью заместителя директора Всеволода Бокшанян (по нашим данным ныне он является руководителем ANTA). В нем сообщалось, что в соответствии с положениями статьи 42 Кодекса автомобильного транспорта РМ для предприятий, осуществляющих автомобильные перевозки свогих товаров за свой счет, распространяется упрощенный уведомительный режим. Для этого надо лишь подать в агентство соответствующее уведомление. Что нашим предприятие и было сделано. Копию данного письма (declarația informativă – tip), за подписью господина Бокшанян наш водитель предъявил сотруднику ANTA, но он демонстративно ее проигнорировал.



«И.»: Руководство предприятия пыталось решить инцидент со штрафом водителя с ANTA «полюбовно»?



Д.К.: Не знаю, какое понятие вы вкладываете в закавыченное слово «полюбовно», но наши сотрудники побывали в агентстве. Постарались их убедить в том, что суд ранее указал на недопустимость наложения таких штрафов. Но в ответ услышали, что это иной случай. Показали письмо, подписанное нынешним директором агентства. Но они его оставили без внимания. Мы услышали только одно. Если недовольны действиями агентства, обращайтесь с иском в суд. Обратимся. И не только по поводу неправомерно наложенного штрафа, а и по поводу упущенной выгоды и выплаты зарплаты водителю при неисполнении им своих профессиональных обязанностей.



Работники ANTA c упорством заставляют водителей грузовых автомобилей проходить обучение на курсах, организовываемых частными структурами, которые ничему конкретному научить не могут.

В ДАННОЙ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ КОРРЕСПОНДЕНТ «ИНФОТАГ» ОБРАТИЛСЯ ЗА КОММЕНТАРИЕМ В АДМИНИСТРАЦИЮANTA, ПОПРОСИВ ВЫРАЗИТЬ ПОЗИЦИЮ АГЕНТСТВА.

Николае ГАВРИЛИЦА, начальник управления контроля ANTA: Водителя предприятия ICAM оштрафовали за отсутствие у него Сертификата профессиональной компетенции водителя на право осуществления автотранспортных перевозок по дорогам национального сообщения. Государственные номера и технический паспорт задержали в соответствии с предписаниями Кодекса автомобильного транспорта Молдовы.

В пятницу, 17 августа, в адрес предприятия ICAM была направлена повестка с приглашением его представителя в Агентство автомобильного транспорта для составления протокола на ICAM, являющегося собственником грузового автомобиля, а также технического паспорта и документов, чьим работником является водитель автомобиля.