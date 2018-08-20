Мини-каникулы могут сократить доходы государственного бюджета на 408 млн леев

|
|
...
|
Экономика
Правительство Республики Молдова соберется сегодня, 20 августа, на заседание после двух недель отдыха.
На повестке дня кабмина 43 вопроса, включая предложение о выходных днях в конце августа.
Согласно постановлению, 28, 29 и 30 августа 2018 года будут объявлены выходными. Таким образом, вместе с 27 и 31 августа, объявленными праздничными нерабочими днями, у бюджетников будет свободная неделя в конце августа.
Соответственно, три дополнительных дня будут отработаны по субботам, 8 и 29 сентября и 27 октября 2018 года. Проект постановления разработан по просьбе Национальной конфедерации профсоюзов.
Подсчитано, что мини-каникулы могут сократить доходы государственного бюджета Молдовы на 408 млн леев.
Обсуждение новости
|