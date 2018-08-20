20 Августа 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Мини-каникулы могут сократить доходы государственного бюджета на 408 млн леев
20.08.2018

Правительство Республики Молдова соберется сегодня, 20 августа, на заседание после двух недель отдыха.

На повестке дня кабмина 43 вопроса, включая предложение о выходных днях в конце августа.

Согласно постановлению, 28, 29 и 30 августа 2018 года будут объявлены выходными. Таким образом, вместе с 27 и 31 августа, объявленными праздничными нерабочими днями, у бюджетников будет свободная неделя в конце августа.

Соответственно, три дополнительных дня будут отработаны по субботам, 8 и 29 сентября и 27 октября 2018 года. Проект постановления разработан по просьбе Национальной конфедерации профсоюзов.

Подсчитано, что мини-каникулы могут сократить доходы государственного бюджета Молдовы на 408 млн леев. 


 
Количество просмотров:
118
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.