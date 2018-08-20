Мини-каникулы могут сократить доходы государственного бюджета на 408 млн леев

Правительство Республики Молдова соберется сегодня, 20 августа, на заседание после двух недель отдыха.

На повестке дня кабмина 43 вопроса, включая предложение о выходных днях в конце августа.

Согласно постановлению, 28, 29 и 30 августа 2018 года будут объявлены выходными. Таким образом, вместе с 27 и 31 августа, объявленными праздничными нерабочими днями, у бюджетников будет свободная неделя в конце августа.

Соответственно, три дополнительных дня будут отработаны по субботам, 8 и 29 сентября и 27 октября 2018 года. Проект постановления разработан по просьбе Национальной конфедерации профсоюзов.

Подсчитано, что мини-каникулы могут сократить доходы государственного бюджета Молдовы на 408 млн леев.