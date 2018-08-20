Эксперт: Молдавский лей - самая сильная валюта Европы

Согласно экономическому эксперту Вячеславу Ионицэ, за последние два с половиной года абсолютно все европейские валюты упали по отношению к молдавскому лею. Наша национальная валюта самая крепкая в Европе.

Эксперт сделал график со списком валют, которые оказались слабее всего в отношении к молдавскому лею.

Эксперт уточняет также, что после Брексита британская лира больше всего обесценилась по отношению к молдавской валюте. The Economist опубликовал также график, в котором проиллюстрированы показатели лея, которые значительно опережают доллар и евро.

В последнее время лей значительно укрепил свои позиции к единой европейской валюте, что произошло на фоне падения евро на международном плане.

«Начиная с января 2016, лей стал укреплять свои позиции, и это объясняется тем, что валютный курс устанавливается на основании спроса и предложения валюты. На валютном рынке у нас есть нетто-предложение со стороны граждан и нетто-спрос со стороны компаний. Валютный рынок стабилизировался в январе 2016, когда стабилизировались спрос и предложение. Затем предложение оказалось выше, а компаниям не нужна была валюта. Этот переизбыток до июня 2018 составил около 650 млн долларов, что значительно превышает спрос среди экономических агентов. Все это отразилось на национальной валюте, укрепив позиции лея, поскольку люди продавали валюту. В ‎2014-2015 была обратная ситуация, поскольку все искали валюту»,-пояснил Вячеслав Ионицэ.