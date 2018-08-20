Петренко: Режим готовит ликвидацию Вячеслава Платона в СИЗО №13

Режим Плахотнюка готовит ликвидацию бизнесмена Вячеслава Платона, который находится в СИЗО №13 по сфабрикованному обвинению в финансовом мошенничестве. Об этом на своей странице в социальной сети написал экс-депутат, лидер политической партии «Наш дом - Молдова» Григорий Петренко.

«Ставка Плахотнюка на то, что Платон в тюрьме будет молчать, оказалась ошибочной. Не получилось запугать закрытым процессом, беспределом в суде и в общей сложности тридцатилетним сроком заключения (таких приговоров, кстати, нет даже у серийных убийц).

Платон продолжает писать статьи, публикует разоблачающие материалы, судится, усмехается из камеры над Плахотнюком и Шором. И это, надо признать, зная условия, в которых он находится, очень сильно!

Он сидит в одиночной камере, у него нет ни интернета, ни ТВ, единственный контакт с внешним миром - это книги и адвокаты. Двое адвокатов уже в международном розыске, у остальных уголовные дела, количество которых растёт с каждым месяцем.

Каждое движение Платона контролируется сотрудниками спецподразделения «Пантера». Их пост находится прямо перед его камерой. Ни к одному заключённому больше нет такого внимания. Ведь это личный заключённый Плахотнюка. К нему не пускают даже зубного врача. Условия, надо сказать, гестаповские.

Но всего этого для Плахотнюка оказалось недостаточным. Он боится Платона, даже если тот сидит в ПУ-13.

После опубликованного на странице Платона в фб анекдота про Плахотнюка у Платона из камеры забрали все шариковые ручки. Причём сделал это лично начальник тюрьмы Пынтя. Кроме того, его лишили передач, а со среды в нарушении всех норм к нему не пускают адвокатов!!! Ему также запретили получать и передавать письма в конвертах (всё должно пройти цензуру режима)!

У Плахотнюка едет крыша! Предлагаю ему забрать у Платона всю бумагу, молоко и книги, чтоб не писал между строк.

Ну, а если серьёзно, то я уверен, что Плахотнюк готовит ликвидацию Платона!

Хочу обратиться ко всем международным и правозащитным организациям, работающим в Молдове, обратить внимание на эти вопиющие факты! Завтра может быть поздно!».