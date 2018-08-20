Серафима Бирман - "герцогиня сцены" из Молдовы

Неординарная внешность, огромный талант, а главное, — ей поверил сам Константин Станиславский. Все эти слова о великой советской и молдавской актрисе театра и кино, а также теоретике театрального искусства Серафиме Германовне Бирман.

Будущая артистка родилась в Кишиневе 10 августа 1890 году в семье штабс-капитана 51-го резервного пехотного батальона Германа Бирмана и его жены Елены Ботезат.

Верю!

С юных лет Серафима очень стеснялась своей необычной внешности — костлявая фигура, длинный и выдающийся нос. Мальчишки то и дело кричали ей вслед: — "Бледная, как смерть, тощая, как жердь!". Поэтому еще тогда Бирман решила, что пойдет в актрисы, ведь все они красавицы, и она непременно станет такой же.

Детство Серафима провела в Молдове, — тогда еще Бессарабской губернии Российской империи. После окончания школы, кстати, с золотой медалью, она все же смогла осуществить свою мечту. Окончив театральную школу в Москве, Бирман попала на просмотр в театр к самому Константину Станиславскому. Задача выпала не из легких — разыграть этюд соблазнения мужчины, подыграть взялся сам теоретик кино.

Как вспоминал Станиславский, она кокетливо села рядом, закинув ногу на ногу. Серафима закурила и придвинулась совсем близко, а юбка на ней вдруг стала очень короткой. Затем Бирман прижалась к нему плечом и улыбнулась самой соблазнительной улыбкой. Тогда Станиславский вскочил и закричал: "Верю! Верю! Только остановитесь". После этого он взял ее в труппу, и она стала одной из лучших его учениц.

Обошла Раневскую

За свою актерскую карьеру она проработала в первой студии МХТ, а затем и во МХТ втором. Бирман всегда предпочитала работу в