Главная Правительство одобрило 9 дней каникул для бюджетников Правительство сегодня одобрило предложение Национальной конфедерации профсоюзов о предоставлении трудящимся девяти выходных дней. Мини-каникулы в конце августа приведут к дополнительным расходам и ущербу в частном секторе, передает protv.md. Ассоциация работодателей, Американская торговая палата Молдовы ранее просили правительство отклонить предложение Национальной конфедерации профсоюзов. Часть выходных дней нужно будет отработать: 8 сентября, 29 сентября и 20 октября.

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