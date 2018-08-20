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Правительство одобрило 9 дней каникул для бюджетников
20.08.2018

Правительство сегодня одобрило предложение Национальной конфедерации профсоюзов о предоставлении трудящимся девяти выходных дней.

Мини-каникулы в конце августа приведут к дополнительным расходам и ущербу в частном секторе, передает protv.md.

Ассоциация работодателей, Американская торговая палата Молдовы ранее просили правительство отклонить предложение Национальной конфедерации профсоюзов.

Часть выходных дней нужно будет отработать: 8 сентября, 29 сентября и 20 октября.


 
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