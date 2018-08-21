Плахотнюк и Порошенко не станут губернаторами острова Борнео: Трамп наносит удар по европейским «клинтонитам»

Быть усыновлённым Вашингтоном – это плохой бизнес. Почему под раздачу попали лидеры Украины и Молдавии и чем это для них грозит?

На днях на портале ИА REX прошла информация о том, что в США началась проверка президента Украины Петра Порошенко и председателя Демократической партии Молдавии, теневого руководителя этой страны Владимира Плахотнюка на предмет расходования ими выделенных из бюджета США средств. Ни много ни мало – Федеральный суд в Вашингтоне проводит досудебную верификацию финансовых документов в отношении лиц, подозреваемых в выводе денег, поступивших на Украину и в Молдавию из США в виде программ помощи МВФ так называемым "молодым демократиям", как за океаном называют свои вассальные марионеточные режимы.

США очень не любят, когда их "держат за болвана в старом польском преферансе", как говаривал Штирлиц Мюллеру. Самое страшное в том, что судебная система США – это неумолимая машина, не знающая тормоза и заднего хода. Тот, кто однажды попадает в её запущенные жернова, будет перемолот с вероятностью восхода солнца на Востоке. "Порешать вопросы" на этой стадии уже не удастся – их надо было решать "до того". Так почему вдруг США так ополчились на своих верных марионеток? Они ведь знали, что те – воры, ворами были, ворами и умрут. И, давая им деньги, знали, что те их разворуют. Так в чём же дело?

"Студент, идите назад, в Арбатов, - сухо сказал Остап, - там вас с нетерпением ожидают хозяева гуся. А нам грубиянов не надо. Мы сами грубияны. Едем.

- Я больше не буду! - взмолился Паниковский. - Я нервный!

- Станьте на колени, - сказал Остап.

Паниковский так поспешно опустился на колени, слово ему подрубили ноги.

- Хорошо, - сказал Остап. - Ваша поза меня удовлетворяет. Вы приняты условно, до первого нарушения дисциплины, с возложением на вас обязанностей прислуги за всё".

Вот почему США отвергли Порошенко и Плахотнюка. Им хитрецов и грубиянов не надо – они сами такие. Эта сцена из известного романа "Золотой телёнок" с максимальной полнотой иллюстрирует отношения США с Порошенко и Плахотнюком, таким коллективным постсоветским вороватым Паниковским. Американский "великий комбинатор" не питает ни малейших иллюзий относительно своих подопечных. И он их поддерживал, пока в них была нужда. Но сейчас от них мало оголтелой русофобии. От них требуется политическая эффективность. Это означает послушание и дисциплину. Не воровать и вкладывать в экономику. Решать конфликты, а не раздувать их, втягивая в свою войну заказчика.

Но украинско-молдавские гусекрады и распильщики золотых гирь – слишком большие авантюристы, чтобы уложиться в рамки требований спонсоров. Они вздумали управлять Западом, втягивая их в свои личные и групповые конфликты. Их главная беда – неумение видеть ситуацию глазами своих хозяев. Они всё видят своими глазами, думая, что прихватили Запад за интерес и теперь у них индульгенция от всех грехов.

Но Трамп – не папа римский. Он индульгенциями не торгует. Американский правящий класс вовсе не нанимался решать проблемы Порошенко и Плахотнюка, подбрасывая им денег на жизнь. Наглая хитрость и бесцеремонность, с которой Порошенко и Плахотнюк втягивают США и ЕС в войну с Россией за пределами тех границ, которые те для себя наметили, вызывает раздражение на Западе.

Это сошло бы с рук, добейся они экономического процветания и гражданского мира. Или хотя бы силового господства. Но они не уничтожили противников, обрушили экономику, растеряли доверие и надежды населения, прикарманив при этом деньги спонсоров. Ни одни вопросы, поставленные перед людьми Клинтон, а Порошенко и Плахотнюк – это элита постсоветских клинтонитов, Трампом решены не были.

Всё буксует, и на этом фоне усиливает свои позиции Россия. Молдова так и не решила проблему Приднестровья. Украина не решил проблему Донбасса, и самое главное – они не смогли создать привлекательную витрину из своих территорий для отколовшихся регионов. И военным путём победить не смогли. Все уверения в любви к НАТО и ЕС теперь для США не имеют ценности – особенно с учётом ухудшения отношений с ЕС.

В Молдове Плахотнюк должен был не столько привести Молдову в ЕС, сколько решить проблемы экономики и вывести её хоть как-то из зависимости от торговли с Россией. Привести Молдову в Румынию – это не совсем то, что нужно сегодня Вашингтону. Усиление Румынии – это усилении ЕС, прежде всего, то есть Берлина. А усиливать нужно Вашингтон. Берлин и Вашингтон – всё же не одно и то же.

Продолжая выполнять волю Клинтон, Плахотнюк этого не понял. И потому за него взялся американский Федеральный суд. Спрятаться от него на планете Земля Плахотнюку негде. Разве что только в Ростове. Как известно, с Дона выдачи нет. Но и это право выпросить у России Плахотнюк не успеет.

Такие же претензии у США к Порошенко. Он полностью запорол американский проект на Украине и теперь мало того, что не хочет уходить, но и стремится так втянуть в войну Клинтон с Путиным Трампа, чтобы уже тот таскал ему каштаны из огня своими руками. Поэтому Трамп возмущен до глубины души. Порошенко думает, что он – самый хитрый в Европе и в США президент-кондитер. Но там таких хитрецов видят насквозь, и место им определено исключительно в тюрьме.

Сейчас трудно сказать, будут ли в США доводить дело до ареста и посадки или только подтолкнут Порошенко и Плахотнюка к уходу. В принципе сажать нужно. Этого требует политическая целесообразность. Чтобы никто и никогда не вздумал перехитрить Хозяина, ни один марионеточный хвост не пытался вертеть американской собакой. Но в любом случае, всем западным элитам подали сигнал о токсичности Порошенко и Плахотнюка, что означает сигнал о начале охоты.

Пытаться быть святее папы римского в деле проповеди русофобии, и на этом строить свою местечковую незаменимость и вседозволенность, заходящую так далеко, что можно бесконечно воровать целевые деньги, не отвечая за результат, и вместо достижения поставленных американцами целей начинать самим ставить им задачи и толкать на их выполнение – эта запредельная наглость должна была когда-то закончиться.

Чтобы никому впредь неповадно было забывать, кто заказчик, а кто подрядчик в этом бренном мире. Тень всегда должна знать своё место. "Эксцесс исполнителя" всегда пресекается предельно жёстко. Иначе такие вот хитрованы перехватывают управление у глобального гегемона.

"И вообще, - продолжал Остап, - у вас нечистая хватка. Только что мы стали свидетелями отвратительной сцены. За вами гнались арбатовцы, у которых вы увели гуся.

- Жалкие ничтожные люди, - сердито забормотал Паниковский.

- Вот как! - сказал Остап. - А себя вы очевидно считаете врачом-общественником? Джентльменом? Тогда вот что: если вам как истому джентльмену взбредёт на мысль делать записки на манжетах, вам придётся писать мелом.

- Почему? - раздражённо спросил новый пассажир.

- Потому что они у вас совершенно чёрные. Не от грязи ли?

- Вы жалкий, ничтожный человек! - быстро заявил Паниковский.

- И это вы говорите мне, своему спасителю? - кротко осведомился Остап. Адам Казимирович, остановите на минутку вашу машину. Шура, голубчик, восстановите, пожалуйста, статус-кво.

Балаганов не понял, что означает "статус-кво". Но он ориентировался на интонацию, с которой эти слова были произнесены. Гадливо улыбаясь, он принял Паниковского под мышки, вынес из машины и посадил на дорогу".

Два жалких карточных шулера вздумали обыграть в политический покер хозяина казино. Коллективный Паниковский – похоже, любимое дитя Вашингтонского "Лейтенанта Шмидта". Недопилившие золотые гири Порошенко и Плахотнюк выведены за рамки концессии. Где-то по Европе бегает, кренясь на один бок, поедатель галстуков Саакашвили.

Никто из них не стал губернатором острова Борнео. На родину после изгнания им путь закрыт. Заняться кофейным демпингом в Рио-де-Жанейро не вышло.

Переквалифицироваться в управдомы не позволяет гордость. Главная проблема – как снискать хлеб насущный. Быть усыновлённым Вашингтоном – это плохой бизнес. Этого пока не поняла огромная армия идиотов. Пока над ними не прогремит неотвратимое, как шаги командора: "Плахотнюк! Порошенко! С вещами на выход!" Но идиоты не должны проходить естественный отбор. Именно в этом и состоит сермяжная правда.

Александр Халдей

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