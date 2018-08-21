Игорь Додон подвел итоги 27 лет независимости Молдовы

В преддверии 27-летия провозглашения независимости Молдовы президент Игорь Додон рассказал об основных успехах и ошибках в новейшей истории государства

По мнению Додона, за прошедшие 27 лет Молдова сумела выжить как государство, однако еще не выработала собственную национальную идею, не обрела идентичность и не осознала в полной мере свою государственность.

- Это этап неудач во всех сферах деятельности. По сравнению с 70-80-ми годами, временами Молдавской Советской Социалистической Республики, эти 27 лет независимости стали периодом существенного экономического, демографического и территориального упадка. Утешает лишь мысль о том, что трудности, через которые мы прошли, позволят нам впредь избежать многих ошибок, и более благоразумно и профессионально подходить к вопросам политической и социальной жизни, - рассказал президент в интервью изданию Tribuna.

Игорь Додон назвал три основные ошибки, сделанные за 27 лет самостоятельной жизни Молдовы. Это гражданская война на Днестре, разбазаривание советского экономического наследия и отказ от молдавской идентичности.

- Власти и так называемые элиты <..> заменили ее на румынскую и создали путаницу в умах молодежи, а в результате очень многие граждане Республики Молдова лишились национального сознания, патриотизма и любви к Родине. У политиков нет идеи, которой руководствовалась бы любая власть, - заявил Игорь Додон.

Отметил глава государства и успехи на пути становления молдавского государства. Главным Додон считает то, что граждане не отдали в руки иностранцев, не отказались от молдавских ценностей, от православия, при этом не испортив отношения с соседями.

- Мы устояли пению унионистских сирен, <…> не дали себя аннексировать, сохранили нейтралитет и государственность. <…> Мы восстановили некоторые более давние отношения и создали новые. Мы зарекомендовали себя как независимое и суверенное государство в международных отношениях, - отметил глава Молдовы.

Додон также отметил, что в непростых геополитических и экономических условиях удалось восстановить мирные отношения с приднестровцами и гагаузами, создать комфортные условия сосуществования всех национальностей стране.

- Мы прошли через очень трудные времена, но я надеюсь, что наши самые важные достижения еще впереди, - отметил президент.

Основными задачами на будущее Игорь Додон назвал сохранение государственности и молдавской идентичности, соблюдение нейтралитета, целостности государства, защиту православных ценностей, института семьи, демографической безопасности Молдовы.

По мнению президента, потеря независимости стране не грозит.

- Унионизм проходит, Родина остается. Все те, что прогнозируют исчезновение Молдовы, не получат возможности его увидеть. Это пустые иллюзии. Лучше бы они внесли свой вклад в благополучие страны и народа, - заявил Додон.