Полиэтиленовые пакеты в Молдове оказались вне закона

В рамках программы по сохранению окружающей среды в Молдовы за три года будет прекращен оборот полиэтиленовых пакетов.

Сегодня, 20 августа, правительство утвердило поддержанный парламентом законопроект, предусматривающий постепенный запрет производства, продажи и использования полиэтиленовых пакетов. Вместо привычных пакетов гражданам Молдовы предложили использовать сумки из ткани и бумаги, которые легко поддаются переработке и быстро разлагаются в земле.

Предполагается, что за использование и продажу пакетов придется платить штрафы в размере от 5 до 10 тысяч леев. Сами пакеты будут выводиться из оборота постепенно.

Первым исчезнут из продажи пакеты с толщиной стенок более 50 микрон. Их использование будет запрещено уже с 1 января 2019 года. С 1 января 2020 года вступит в силу запрет на продажу пакетов с толщиной стенок более 15 микрон. А с 1 января 2021 года под запрет попадут любые пакеты, за исключением пластика, используемого для упаковки. Исключение сделали только для упаковочных материалов.