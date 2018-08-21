Из Дубая - в Дубоссары: Кем на самом деле оказались «москвичи», активно скупающие недвижимость на берегу Днестра в Молдове и Приднестровье

Как это часто бывает, покупатели совсем не те, за кого себя выдают, но в регионе уже ждут повышения цен на дачи и квартиры.

Давно известно, что нет «истиннее» москвича, чем провинциал, обосновавшийся в столице России год с небольшим или более. Независимо от того, кем он это время проработал и кем работает в данный момент, провинциал резко меняет поведение, говоря в кругу друзей: «У нас, в Москве», «Мы, москвичи», «Понаехали к нам в «нерезиновую»! А вспомнили мы про эту тенденцию после того, как опубликовали на нашем сайте заметку «Москвичи активно скупают недвижимость на берегу Днестра». И вот почему.

После более глубокого погружения в тему удалось выяснить, что «москвичами» на поверку оказались… бывшие жители Приднестровья (по разным данным, до 90 процентов). Да, это именно они покупают недвижимость, частенько представляясь продавцам коренными россиянами, проживающими в столице России. Причин этому странному, на первый взгляд, поведению несколько.

1. Ностальгия людей пенсионного возраста.

Пожив в Москве несколько (иногда – десятков) лет, бывшие жители Приднестровья покупают домик у Днестра (благо, от гражданства их никто не заставляет отказываться), куда приезжают на лето – покопаться в огороде, подышать свежим воздухом, пообщаться с теми, кто не лезет тебе в душу или кошелек. Кстати, о кошельке – поесть дешевых, по сравнению с Москвой, овощей и фруктов.

2. Дети, в том числе – аллергики

Одна из женщин, с которой удалось поговорить корреспонденту «КП», утверждает, что купила квартиру в Тирасполе после того, как ее 6-летняя девочка стала слишком часто мучиться приступами удушья в Москве. Обследовались, выяснилось, что аллергия на загазованность. Приехала с ней в столицу Приднестровья, и – бац! – все нормально. Теперь пойдет в школу не в России. Одна проблема – придется семье жить на два города, так как в Москве остался отец со старшим сыном.

Но чаще всего, конечно, дачный вариант, когда на берегу Днестра покупается домик, в котором все лето живут бабушки-дедушки с внучатами.

3. Новострои – в цене, остальную недвижимость хотят за бесценок

Да, есть такой парадокс. Люди, пожившие в более-менее приличных условиях в Москве, не хотят покупать пусть и временное жилье, но в какой-нибудь зачуханной «хрущевке». Именно по этой причине в Приднестровье на вторичке все дешево: в новостроях дороже и выбора почти нет.

4. География – не только Москва

Естественно, судьба закидывает бывших жителей Приднестровья не только в Москву. В группах на Фэйсбуке, где «тусуются» жители Приднестровья, припомнили, что были случаи, когда экс-соотечественники приезжали за домиком в деревне у Днестра из Берлина, Вашингтона и даже Дубая. Кто-то даже пошутил:

- Дожились: из Дубая – в Дубоссары!...

РОМАН ВЛАДИМИРОВ