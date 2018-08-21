Алексей Тулбуре: Власть перешла все красные линии в подрыве демократии

Аналитик Алексей Тулбуре говорит, что прошедший с последней годовщины независимости год был, пожалуй, самым разрушительным для демократии и правового государства в Республике Молдова. Власть в этом году перешла все красные линии в подрыве демократии. Такое мнение аналитик высказал для IPN, отметив наиболее значимые события или действия, которые способствовали или, наоборот, нанесли ущерб демократии, независимости и правовому государству с момента предыдущей годовщины независимости Республики Молдова.

По словам Алексея Тулбуре, политических обозревателей обвиняют в том, что они не говорят о достижениях власти, но они говорили бы, если успехи были бы. Алексей Тулбуре напоминает о том, что, в отсутствие национального консенсуса, вопреки рекомендациям Венецианской комиссии и позиции основных партнеров по развитию ЕС и США, власть ввела смешанную систему голосования. Эта система, в ущерб общим интересам и демократии, выгодна правящей партии и его представителям.

В то же время, когда с помощью судебной системы, полностью контролируемой властью, были аннулированы результаты всенародного голосования на выборах примара столицы, был разрушен последний редут демократии – право гражданина избирать власть, говорит Алексей Тулбуре. „Мы были „электоральной демократией”, а теперь у нас ее нет. Мы народ, которому удалось превратить свою независимость в трагедию”, - считает Алексей Тулбуре.

По словам аналитика, сейчас, накануне годовщины независимости, власть готовит преступную схему по отмыванию украденных миллиардов. Принятие закона о финансовой амнистии, изменения в законе о гражданстве и принятие закона о приватизации являются операцией по незаконному возврату украденных денег в страну, их использование для приватизации некоторых государственных предприятий, для „отмывания” этих денег и последующего их извлечения из Молдовы уже в качестве „чистых денег”.

Алексей Тулбуре считает, что украденный миллиард вернется, но не в Национальный банк или в бюджет, а в карманы воров, тех, кто сегодня является „правящим классом” страны. В бюджет украденный „Плахотнюком и Ко” миллиард будем возвращать мы, граждане Республики Молдова.

Аналитик добавил, что прошел год с предыдущей годовщины независимости государства Республика Молдова, а ощущение такое, что у нас нет ни государства, ни законов, ни справедливости, ни будущего.