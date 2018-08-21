Проект положения, который вводит ограничения на съемки с помощью дронов должен быть отозван

Проект постановления, который вводит ограничения на съемку с помощью дронов, разработанный Органом гражданской авиации, должен быть отозван. Такое мнение высказал международный эксперт в сфере транспорта и общественных политик Олег Тофилат в рамках передачи „Media Azi”, организованной Центром независимой журналистики. Эксперт считает, что проект положения является вредоносным, потому что вводятся слишком много ограничений для индустрии, которая еще только набирает обороты в Республике Молдова, передает IPN.

Эксперт считает, что проект должен быть отозван, потому что нет смысла его совершенствовать. Олег Тофилат сказал, что пользователю дронов придется просить разрешения Органа гражданской авиации для съемок менее чем в 250 метрах от определенного объекта. Это разрешение будет выдаваться в течение 10 рабочих дней. „В том же проекте написано, что любые мероприятия, съемки на территории страны, должны проводиться только при наличии положительного заключения Службы информации и безопасности”, - сказал Олег Тофилат.

Кроме того, эксперт считает, что регламент не вписывается в требования национального законодательства, поскольку не соответствует Закону о нормативных актах, в которых написано, что подобного рода нормативный акт должен быть принят на уровне постановления правительства.

Главный специалист Органа гражданской авиации Константин Возиян сказал, что цель регламента состоит в создании условий для того, чтобы обеспечить приемлемый уровень безопасности полетов гражданской авиации, а так же лиц, находящихся на земле. По его словам, журналисты смогут проводить определенные съемки в ситуации, если человек, который управляет устройством, докажет, что имеет возможности и необходимые навыки заниматься этим видом деятельности, и если будет иметь необходимые документы. „Документ не призван запрещать что-то категорически. Документ направлен на создание гибкой основы и целью было создание механизма user friendly, чтобы пользователи дронами имели правовую основу, достаточно гибкую и адекватную для операций, которых они намерены выполнять”, - сказал Константин Возиян.