„Письмо Молдове”: Мне жаль, что Молдову забывают, как и мать, которая всегда в отъезде

По случаю 27-й годовщины независимости Республики Молдова, Информационное агентство IPN спровоцировало от „мала” до „велика” написать письмо стране. Ниже предлагаем вашему вниманию письмо студентки Алены Кэлдэрару.

Привет, Молдова! Сегодня твой день и хочу посвятить тебе несколько мыслей. Что могу сказать? Я простой человек, представительница этнического меньшинства ромов, которая, как и остальные, пользуется так называемым твоим гражданством. Я хотела бы поблагодарить тебя, Молдова, что после 27 лет независимости я чувствую себя среди лживых масок и воров.

И сегодня, любимая страна, я стала студенткой, хотя и равная в правах, но всегда дискриминированная. Интересно, какой смысл в этом празднике. Разве независимость - это не свобода, равноправие и свобода слова? Какой смысл сегодня учиться, если моя работа зависит от цвета кожи?

Я знаю, что сегодня я должна обращаться к тебе с благодарностью, и я так и сделаю. Благодарю тебя за мать, которую вижу только на Пасху. Спасибо тебе за отца, который всегда озабочен, потому что дома его ждут шестеро голодных детей.

Мне интересно, Молдова, неужели кто-то заслужил умереть за твой народ? Разве этот народ, как чума, поймет смысл этого кровопролития? Я не хочу жаловаться на бедность, голод или недостатки, мне больно думать о том, что мы дожили до того, что не знаем своего языка, не знаем свой народ.

Меня пугает тот факт, что мы бедные душой, я боюсь этих путешественников, которые называют себя гражданами и ждут, чтобы проснулось национальное сознание.

Молдова, ты мой родной край, ты единственная в мире, где меня могут называть цыганкой, и, как бы ни хотелось быть банальной, я знаю, что мы будем всегда на последнем плане.

Мне жаль, Молдова, что тебя забыли, как и мать, которая всегда в отъезде. Спасибо, что сегодня мои братья не могут открыто говорить о том, кто они. Вот так, Молдова, ни в чем нет смысла, если нет справедливости.

Алена Кэлдэрару