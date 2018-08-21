Марина Пынзару: Сегодня социально-политическая ситуация заставляет людей бросить все в Молдове и уехать

По случаю 27-летия Независимости Республики Молдова, Информационное агентство IPN представляет мнения людей, которые решили уехать из страны, временно или окончательно, в поисках лучшего будущего

Марина Пынзару в возрасте 35 лет является журналисткой по профессии. Уехала из Республики Молдова в Португалию год назад.

Она говорит, что до недавнего времени не планировала уезжать из страны. Но, существующая в Молдове ситуация заставила ее изменить мнение и попробовать свои силы в другой стране. Сначала уехал муж, а в прошлом году и она с сыном покинула Молдову. Марина Пынзару говорит, что иностранцы мало знают о Молдове. „Нас часто путают с русскими или украинцами”, - отметила Марина.

„Говорю иностранцам, что наши граждане являются гостеприимными и у нас есть красивые места для посещения. Но, в то же время, объясняю им, что, к сожалению, коррупция, бедность, высокие цены, социально-политическая ситуация в целом заставляет людей оставлять Молдову и искать другой дом, где они чувствовали бы себя защищенными, уважаемыми, где чувствовали что живут, а не выживают”.

По ее мнению, все народы могу чему-то научиться друг у друга. Несмотря на то, находится в Португалии недолго, заметила, что люди там всегда требуют свои права. Не боятся говорить, если недовольны. Люди вежливые, всегда помогают и являются доброжелательными. В то же время, молдавские граждане имеют в Португалии хорошую репутацию, по крайней мере, в городе Портимау, где она живет. „Местные жители говорят, что мы очень трудолюбивые, ответственные и работаем хорошо и быстро. Я думаю, что португальцы могут научиться быстро работать у молдаван”, - сказала Марина Пынзару.

Что касается возможного возвращения домой и при каких условиях это может произойти, она ответила так: „Никогда не говори никогда”. Марина Пынзару утверждает, что Республика Молдова всегда будет ее домом. Здесь живут родители, бабушки и дедушки, друзья, коллеги. „Здесь я родилась, выросла, сформировалась профессионально, познакомилась с прекрасными людьми, вышла замуж и родила ребенка. Как после всего этого не любить свою страну? С хорошими и плохими моментами, она всегда будет в моем сердце. Но я считаю, что Молдова не очень скоро встанет на ноги и сможет обеспечить своим гражданам то, чего они заслуживают. Соответственно, сейчас у меня нет ответа, когда вернусь, и вернусь ли”, - сказала она с тоской по близким людям.

Елена Нистор, IPN