Срок уплаты половины штрафа увеличивается

Лица, которые совершили легкие преступления, будут иметь возможность оплачивать половину установленного штрафа не позднее чем в течение трех рабочих дней с момента, когда решение о применении штрафа становится обязательным для исполнения.

Правительство утвердило предлагаемые изменения в Уголовном кодексе. В настоящее время срок уплаты половины штрафа составляет 72 часа, передает IPN.

Кабинет министров посчитал рациональной законодательную инициативу, поскольку предоставленный для уплаты штрафа период должен быть синхронизирован с графиком работы учреждений, ответственных за его взимание.