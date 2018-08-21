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Общество
Срок уплаты половины штрафа увеличивается
21.08.2018

Лица, которые совершили легкие преступления, будут иметь возможность оплачивать половину установленного штрафа не позднее чем в течение трех рабочих дней с момента, когда решение о применении штрафа становится обязательным для исполнения.

Правительство утвердило предлагаемые изменения в Уголовном кодексе. В настоящее время срок уплаты половины штрафа составляет 72 часа, передает IPN.

Кабинет министров посчитал рациональной законодательную инициативу, поскольку предоставленный для уплаты штрафа период должен быть синхронизирован с графиком работы учреждений, ответственных за его взимание.


 
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