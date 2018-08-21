Эксклюзивное интервью Президента Молдовы И.Додона

В интервью порталу ТРИБУНА президент Республики Молдова Игорь Додон рассказал, каким он видит государство Республика Молдова в 27-ю годовщину провозглашения независимости, о том, на сколько этапов можно разделить эти 27 лет, и каковы шансы Республики Молдова и впредь оставаться независимым государством, а также о том, какие цели Республики Молдова должны оставаться неизменными, независимо от того, кто управляет страной.

T.: Господин президент, какой вы видите страну в 27-ую годовщину провозглашения ее независимости?

И.Д.: Старше на год, но все такой же не определившейся со своим прошлым, настоящим и будущим. За эти 27 лет мы доказали, что в состоянии выжить как государство, но еще не определились с национальной идеей, которая вела бы нас вперед, и которая объединяла бы весь политический класс. Мы государство, которое не осознало пока своей былой государственности, и поэтому не можем использовать свой потенциал, и не верим в собственную судьбу. Осознать нашу государственность – вот наш политический и общественный долг и задача на ближайшие годы.

T.: На сколько этапов можно разделить эти 27 лет независимости, и каковы они по Вашему мнению?

И.Д.: Пока слишком рано делить новейшую историю нашей страны на этапы. Я пока вижу всего один этап – этап поиска своей идентичности, серьезных ошибок и незрелых политических решений. Это этап неудач во всех сферах деятельности. По сравнению с 70-80-ми годами, временами Молдавской Советской Социалистической Республики, эти 27 лет независимости стали периодом существенного экономического, демографического и территориального упадка. Утешает лишь мысль о том, что трудности, через которые мы прошли, позволят нам впредь избежать многих ошибок, и более благоразумно и профессионально подходить к вопросам политической и социальной жизни.

T.: На Ваш взгляд, какие ошибки были самыми серьезными за последние 27 лет?

И.Д.: Три самые большие ошибки очевидны, они на поверхности. Первой является гражданская война на Днестре, которая привела к человеческим жертвам, ненависти и сепаратизму. Второй большой ошибкой был совершенно безответственный отказ от богатого экономического наследия МССР. Первая некомпетентная и ультранационалистская власть допустила уничтожение заводов, фабрик, колхозов, домов культуры, животноводческих комплексов, садов. Были уничтожены сельское хозяйство, инфраструктура на селе, производственный и экспортный потенциал страны. Страна до сих пор не может прийти в себя после этого кризиса. Третьей большой ошибкой является отказ власти и так называемой элиты от нашей молдавской идентичности. Они заменили ее на румынскую и создали путаницу в умах молодежи, а в результате очень многие граждане Республики Молдова лишились национального сознания, патриотизма и любви к Родине. У политиков нет идеи, которой руководствовалась бы любая власть.

T.: Каковы, по Вашему мнению, самые большие успехи страны за эти 27 лет?

И.Д.: Мы устояли пению унионистских сирен, не отдали страну в руки иностранцам, не дали себя аннексировать, сохранили нейтралитет и государственность, не отказались от православия. Нам удалось сохранить хорошие отношения с соседями и нашими зарубежными партнерами. Мы восстановили некоторые более давние отношения и создали новые. Мы зарекомендовали себя как независимое и суверенное государство в международных отношениях. После конфликтов с приднестровцами и гагаузами, нам все-таки удалось восстановить межнациональный мир и создать комфортные условия сосуществования всех национальностей в Республике Молдова. Для страны, которая прошла через войну, экономические кризисы и отток населения, думаю, что мы еще неплохо справились. Мы прошли через очень трудные времена, но я надеюсь, что наши самые важные достижения еще впереди.

T.: Какие задачи Республики Молдова должны оставаться неизменными, независимо от того, кто у власти?

И.Д.: Государственность и молдавская идентичность. Нейтралитет и территориальная целостность. Защита православных ценностей, института семьи, демографическая безопасность страны.

Т.: Каковы шансы Молдовы по-прежнему остаться независимым государством? Некоторые говорят, что мы доживаем последние дни, как независимое государство?

И.Д.: Я уже говорил, и еще раз повторю: унионизм проходит, Родина остается. Все те, что «прогнозируют» исчезновение Молдовы, не получат возможности его увидеть. Это пустые иллюзии. Лучше бы они внесли свой вклад в благополучие страны и народа.

T.: Каким Вы видите будущее Молдовы?

И.Д.: Если мы будем извлекать уроки из своих ошибок, будущее будет намного лучше настоящего. В состоянии ли мы, как народ, учиться на своих ошибках? Вот в чем вопрос.

Т: Благодарим Вас!

Андриана Кептине