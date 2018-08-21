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Общество
Проект „Arena Chișinău”: правительство утвердило положения государственно-частного партнерства
21.08.2018

Кабмин вчера одобрил проект контракта государственно-частного партнерства о проектировании и строительстве представляющей национальный интерес многофункциональной арены «Arena Chișinău». Конкурс по отбору частного партнера проводился с  5 мая по 4 июля, после чего стороны согласовали договорные условия, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Бюро правительства по связям с прессой.  

В результате, согласно положениям документа, частный партнер обязуется выполнять работы по проектированию и строительству многофункциональной арены, в том числе оснащение ее мебелью, установку аксессуаров и оборудования, строительство дорог, подключение к коммуникациям и другую инфраструктурную деятельность.

Проект «Arena Chișinău» предусматривает строительство функциональной арены (спортивные мероприятия, конгрессы и концерты), рассчитанной на количество человек от 3 до 5 тысяч.  Проект будет выполнен на основе государственно-частного партнерства, на строительство и сдачу арены в эксплуатацию отведено около одного года.


 
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