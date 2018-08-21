Появились новые доказательства связи Людмилы Козловской с Вячеславом Платоном

Появились новые доказательства связи Людмилы Козловской с так называемой молдавской оппозицией и рейдером №1 в СНГ Вячеславом Платоном. Как выяснил портал zeppelin.md, люди из окружения председателя партии "Платформа Достоинство и правда" Андрея Нэстасе и приближенные к семье Платона летали по авиабилетам, которые покупала неправительственная организация Козловской Open Dialog.

По информации журналистского расследования, в ноябре 2016 года координатор Open Dialog Рафаль Матузек отправил со своей электронной почты два авиабилета на рейсы Одесса-Минск и Минск-Санкт-Петербург для сыновей Вячеслава Платона - Егора и Артёма.

Шестью днями ранее с этого же электронного адреса на имя бывшей жены Платона Светланы были отправлены посадочные талоны на авиарейсы Бухарест-Франкфурт и Франкфурт-Варшава.

30 ноября 2016 года координатор по логистике Фонда Open Dialog Людмилы Козловской отправил билеты на авиарейсы Кишинев-Москва в оба направления на 3 и 4 декабря для тогдашнего главы избирательного штаба Андрея Нэстасе Александра Македона.

Высылали билеты для адвоката рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона Эдуарда Руденко, а также гражданского активиста, представителя Молдовы в ООН и Совете Европы в период коммунистического правления Алексея Тулбуре. Сейчас он постоянный участник акций протеста оппозиции и программ на телеканале "Журнал", принадлежащем беглому преступнику Цопе.

22 ноября пришел билет на рейс Одесса-Санкт Петербург для Константина Урсаки, бывшего секретаря Кагульского райкома Компартиии Молдавии и члена Центрального комитета.

По данным zeppelin.md, билеты получала и дочь Константина Урсаки, адвокат Анна Урсаки, которая защищала в судах Ренато Усатого, Григория Петренко и Вячеслава Платона.

Между тем сама Людмила Козловская ранее отрицала любую связь с Вячеславом Платоном.

Пресс-секретарь Польского агентства внутренней безопасности Станислав Зарин выступил с разъяснениями по поводу отказа в выдаче Козловской вида на жительство в ЕС. Как он написал в твитере, решение было принято в связи с множеством вопросов о финансировании фонда, возглавляемого украинкой. Денежные источники Open Dialog сейчас проверяет налоговая служба".

Как сообщают СМИ, польская НПО Open Dialog лоббировала в Европе интересы партий Майи Санду и Андрея Нэстасе, а также рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона. Осенью прошлого года журнал Financial Times писал, что фонд финансировал поездки лидеров ПДС и ППДП в европейские учреждения, в частности Европарламент и Совет Европы.

Open Dialog связывают с именем казахского олигарха Мухтара Аблязова, в отношении которого Верховный суд Великобритании вынес пять лет назад окончательный приговор по обвинению в финансовом мошенничестве.

Главный донор фонда - брат Людмилы Козловской Петр - владеет одной из крымских фирм и поставляет оборудование для российских атомных подлодок.