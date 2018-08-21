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Здоровье
Углеводы продлевают жизнь человека, доказал анализ
21.08.2018

Американские ученые высчитали, сколько углеводов должно быть в рационе человека, чтобы он прожил максимально долго. Как передает РИА "Новости", ученые отталкивались от данных 432179 человек примерно из 20 стран Европы, Северной Америки и Азии, собранных в ходе восьми исследований. 

Учитывались пол, возраст, вредные привычки, имеющиеся заболевания и относительные доли продуктов питания в рационе людей. Анализ показал: люди, чей рацион в среднем на 50% состоит из углеводов, имели тенденцию к долголетию. А те, у кого углеводов было более 70% и менее 40%, имели больший шанс умереть раньше положенного.

Если в качестве примера брать уже достигших 50 лет, их ожидаемая продолжительность жизни при доле углеводов в 50% в среднем равнялась 33,1 года. У тех, чей порог потребления не превышал 30%, - 29,1 года. При этом люди, вообще не потреблявшие углеводов и заменявшие их животными жирами и белками (говядиной, свининой, курицей, сыром), больше остальных рисковали умереть раньше положенного.


 
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