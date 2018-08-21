Вспышка кори в Молдове: врачи призывают население к вакцинации

В Минздраве сообщают, что намерены поговорить с представителями религиозных культов, чтобы убедить их в необходимости вакцинации. Остальных родителей врачи постоянно информируют о необходимости прививок.

"Многие не хотят. Они хотят проверить, выдержит ли организм их ребенка болезнь. А мы настаиваем, приглашаем их", - сказала семейных врач Вероника Трофим.

Что касается отказа принимать в детские сады и школы детей без прививок, то это правило, как утверждают директора некоторых учебных заведений, строго соблюдаются.

"При поступлении они обязаны представить типовую медицинскую справку о всех прививках, и не только. Это необходимость времени, и это понимают и учителя", - отметила директор столичного лицея Нелли Березовская.

Вакцинация против кори проводится в три этапа. Первый раз в год, потом - в семь лет, и последняя - в 15. Вакцина стоит 45 леев, но детям ее ставят бесплатно. В то же время стоимость лечения одного случая кори обходится государству от двух до семи тысяч леев. Мнения родителей в отношении прививок разные.

"Я за вакцины. Моей старшей дочери поставили все прививки, и сыну мы тоже будем их ставить".

"Я сделаю все вакцины вовремя. Я убедилась, что они не вызывают никакой отрицательной реакции у ребенка".

"Я против вакцин и не думаю, что буду прививать детей. Для меня корь - это что-то из воздуха".

Мы попытались выяснить, есть ли очаги заражения корью в столице, но в муниципальном управлении здравоохранения не смогли нам ничего сообщить.

"Как обстоит дело с вакцинацией в Кишиневе, я не знаю. Конкретной статистики у меня нет", - сказала глава управления здравоохранения в Кишиневе Каролина Олару.