Режиссера Виорела Мардаре выдвинули на Национальную премию по инициативе премьера Павла Филипа. Решение приняли во время заседания профильной комиссии.

Имена победителей Национальной премии этого года опубликуют после утверждения постановления правительства. Вручать премии будут 24 августа.

Национальную премию в размере 100 тысяч леев выдают гражданам Молдовы за особые достижения.

Виорел Мардаре - выпускник факультета журналистики и Академии музыки, театра и изобразительных искусств. Одним из самых ярких примеров его творчества считается рекламный ролик, в котором фермеры исполняют знаменитую песню британской группы Queen "The show must go on".

Известный режиссер серьезно болен. У него онкологическое заболевание. Лечение стоит более ста тысяч евро.