Габурич рассказал, где Молдова будет покупать газ в 2019 году

Молдова будет покупать газ там, где это будет выгодно, заявил в рамках эксклюзивного интервью на радиостудии Sputnik министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

"Когда у нас появится работающий газопровод, связывающий Молдову и Румынию, автоматически у страны появится возможность сесть за стол переговоров и обсуждать цену на газ. Поймите: если вы идете на рынок, смотрите. Там есть один продавец, который продает яблоки. Вы спросите у него, сколько они стоят. Потом увидите другого продавца, также спросите стоимость. У нас должна быть возможность сесть и вести переговоры, мы не можем зависеть только от одного поставщика. Это неправильно. И в свою очередь это правильно — узнавать цены на рынке у различных поставщиков", — отметил Габурич.

Власти нашей страны неоднократно заявляли о том, что газопровод из Румынии может стать альтернативным источником поставки газа.

Правда, не до конца ясен ответ на вопрос, чей газ будут закачивать в альтернативную трубу в случае, если ее все же доведут до Кишинева, потому что самой Румынии газа не хватает.

По словам Габурича, совсем не факт, что Молдова будет покупать газ у Румынии.

"Возможно, мы получим доступ даже к азербайджанскому газу. Главное, что мы подключаемся к газовой сети. И сами будем выбирать на рынке газ по той цене, которая нас устраивает. Перед нами стоит цель — выбирать, и мы движемся к этой цели", — заключил Габурич.

Сейчас Молдова приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Ежегодно этот контракт продлевается.

Строительство газопровода Унгены-Кишинев планируется начать и завершить в кратчайшие (насколько это возможно) сроки. Этот проект станет заключительным шагов в интеграции газовых систем Молдовы и Румынии, на первом этапе которого был построен газопровод Яссы-Унгены.

Газопровод Унгены-Кишинев будет строить компания Eurotransgaz, учрежденная румынской компанией Transgaz и ставшая победителем конкурса по приватизации молдавского госпредприятия Vestmoldtransgaz. Eurotransgaz подтвердило свое намерение построить газопровод и инвестировать в проект до 93 миллионов евро. Протяженность газопровода Унгены-Кишинев составит около 120 км, по нему можно будет импортировать 1,5 млрд. куб.м. газа.

Продление газопровода от Унген до Кишинева предусмотрено меморандумом правительств Молдовы и Румынии, который был подписан в мае 2015 года. Однако строительство ветки еще не началось.