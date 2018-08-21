Сколько стоит гражданство Молдовы: власти страны определили цену

Правительство Молдовы на очередном заседании в понедельник утвердило программу, позволяющую иностранцам получить гражданство республики в обмен на инвестиции в размере 350 тысяч евро.

Министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич подчеркнул, что этот документ включает структуру программы, технические процессы и необходимые изменения законодательства, процедуру и формы внедрения, специфические и детальные требования, а также формальные аспекты, которые должны быть применены в законодательстве. Для реализации этого проекта помимо прочего должны установить конкретные сроки.

"В рамках этого проекта установлены общие требования и критерии приемлемости соискателей программы, порядок и условия проверки их выполнения, включая хорошую экономическую и финансовую репутацию, установку точного количества документов, которые должны быть представлены заявителями", — сказал Габурич.

В рамках проекта предусматривается создание структуры по выполнению программы получения гражданства через инвестиции, определены дополнительные функции Агентства государственных услуг.

Габурич отметил, что внедрение проекта не требует выделения дополнительных денежных средств. По его словам, все эти корректировки существующей законодательной базы создадут необходимые предпосылки для обеспечения успешного осуществления программы получения гражданства посредством инвестиций.

Согласно документу, в программе смогут участвовать, в частности, лица, которые не имели проблем с правосудием, не находились в уголовном розыске со стороны Интерпола, не являются потенциальной угрозой независимости или национальной безопасности Республики Молдова, не получали доходов от преступной деятельности и не были признаны виновными в совершении террористических преступлений.

Потенциальных соискателей проверят Служба информационной безопасности, МВД, Национальный антикоррупционный центр.

В документе также отмечается, что минимальная сумма безвозвратного вклада в Фонд государственных инвестиций для устойчивого развития для основного заявителя, которому исполнилось 18 лет, эквивалентна 100 тысячам евро. Минимальный объем инвестиций хотя бы в одну из областей стратегического развития Республики Молдова составит 250 тысяч евро.

При этом для оформления гражданства соискателю на молдавское гражданство придется заплатить ряд пошлин. К примеру, плата за подачу и обработку заявления в Агентство госуслуг с основного заявителя будет приравниваться к пяти тысячам евро, для его жены/мужа — две с половиной тысячи евро, а для ребенка, находящегося на его попечении, — тысяча евро (до 16 лет) и две с половиной тысячи евро (от 16 до 18 лет).