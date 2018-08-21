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Общество
Сюрпризы молдавской погоды: жара уходить не собирается
21.08.2018

По данным Государственной гидрометеорологической службы РМ, в Молдове во вторник максимальная температура воздуха составит 28-33 градуса по Цельсию. Ночью столбик термометра поднимется до +16…+21 С.

Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила сразу два "желтых кода" метеоопасности: во-первых, в связи с жарой, во-вторых, по причине чрезвычайной пожарной опасности.

Во вторник, 21 августа, после полудня, в центральных и южных районах ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33 градусов по Цельсию.

Второе метеопредупреждение будет действовать вплоть до 24 августа.

"В период 20-24 августа на большей части территории республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий", — отметили в Госгидрометео.

Согласно прогнозу погоды на неделю, жаркая погода сохранится до окончания семидневки, и только в воскресенье в страну придут кратковременные грозовые дожди.

Народные приметы

Принято было именно на Мирона, 21 августа, собирать в лесу ежевику. Эта кисло-сладкая и сочная ягода содержит в себе большое количество витаминов и минералов. Предки об этом знали, а потому, использовали ежевику как потогонное и противопростудное средство. Также ежевику очень ценили за ее аромат и вкус, а потому, 21 августа и не только готовили кисели, компоты, вина, настойки, пастилу. Листья ежевики могли заваривать, как чай, смешивая их с листьями смородины и земляники — получалось очень вкусно, и к тому же, такой напиток повышал иммунитет.


 
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