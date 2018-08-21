В Молдове вводится новая форма налоговой декларации физлиц о подоходном налоге

Министерство финансов представило для публичных консультаций проект приказа об утверждении новой формы декларации о доходах физических лиц (CET18) и Положения о способах заполнения этой декларации.

Новая форма декларации будет применяться, начиная со II этапа 2018 налогового года (период с 1 октября по 31 декабря 2018 г.). Документ был скорректирован для его соответствия последним поправкам в Налоговый кодекс и Закон о введении в действие некоторых разделов Налогового кодекса, передает infomarket.md.

Так, с 1 октября будет применяться единая ставка подоходного налога в 12% вместо действующих ставок в 7% (для доходов до 33 тыс. леев) и 18% (для доходов более 33 тыс. леев). Также предусмотрено увеличение размера ежегодного личного освобождения более чем в 2 раза - с 11280 до 24 тыс. леев. Размер повышенного годового личного освобождения для инвалидов-участников боев за территориальную целостность Молдовы и войны в Афганистане увеличится с 16,8 тыс. до 30 тыс. леев, а освобождение на каждого иждивенца - с 2520 до 3000 леев. Также налогоплательщики смогут воспользоваться ранее не использованными освобождениями за предыдущие налоговые периоды. Требование об обязательной подаче налоговых деклараций лицами, которые получают доход из нескольких источников, исключено. Это позволит сократить число поданных деклараций, подлежащих обработке.

Предусмотрено, что процентное отчисление (2% от суммы уплаченного подоходного налога) будет рассчитываться до 30 апреля 2019 года - отдельно за I-й и II-й налоговые периоды 2018 года. Консультации по проекту проводятся до 23 августа: particip.gov.md