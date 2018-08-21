«Окном возможностей» для взаимодействия России и Запада назвал Молдову Игорь Додон

Игорь Додон провел встречу с представителями молдавской диаспоры из крупнейших стран мира. Поговорить с президентом приехали молдаване, проживающие в России , Италии, Великобритании, Ливане, США, Канаде и на Украине. Во встрече приняло участие более 30 делегатов.

- В начале встречи я кратко представил свое видение ситуации в Республике Молдова, выделив, в частности, четыре основные проблемы: массовый отъезд наших граждан за рубеж, искусственное разделение общества по геополитическому признаку, проблемы национальной идентичности и приднестровский вопрос. Подытоживая вступительную часть, я подчеркнул, что сейчас есть «окно возможностей» для успешного взаимодействия России и Запада, и такой площадкой может стать Республика Молдова,- написал Игорь Додон по итогам встречи в Facebook.

Глава государства сообщил, что разговор с представителями диаспоры получился откровенным, конструктивным и в то же время эмоциональным. Президент ответил на все вопросы, заданные ему делегатами. Он отметил, что намерен продолжить встречи с гражданами Молдовы в рамках каждого зарубежного визита, в том числе в западные страны.