21 Августа 2018
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Происшествия
Подпольное казино, действовавшее под прикрытием общественной организации, обнаружили в Кишиневе
21.08.2018

Группа лиц, в нарушение требований законодательства, организовала подпольные казино для игры в покер в Кишиневе.

Преступная деятельность осуществлялась под видом общественных ассоциаций, зарегистрированных в министерстве юстиции, со штаб-квартирой в Кишиневе. Деятельность казино была развернута в арендуемых помещениях, которые были оборудованы столам для игры в карты и всеми необходимыми атрибутами, а также набран соответствующий персонал.

Организаторы незаконной деятельности получали 5% от суммы каждого выигрыша, выплаченного игрокам. Прокуратура не исключает возможность участия в нелегальном бизнесе некоторых публичных людей.

В результате обысков, проведенных на прошлой неделе в одном из подпольных казино, а также в автомобилях, по месту жительства управляющих и в двух принадлежащих им пунктах обмена валюты, три человека были задержаны и помещены под превентивный арест на 30 суток.

Сегодня, 21 августа, в продолжение уголовного расследования, начатого на прошлой неделе, прокуроры по борьбе с коррупцией обыскали еще одно казино в Кишиневе. Его администратора задержали на 72 часа. В ходе обысков были найдены фишки, игральные карты и деньги, полученные от преступной деятельности. Ведется следствие. 


 
Количество просмотров:
102
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2018 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.