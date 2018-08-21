Правительство Павла Филипа жаждет адреналина

Роман АРДЕЛЯНУ

В 1991 году на экраны вышел захватывающий американский боевик-драма "На гребне волны", который можно смело назвать гимном экстремальным видом спорта. Кинолента оказала немалое влияние на популяризацию "экстрима" в мире. Похоже, под впечатлением оказалось и правительство Павла Фaлипа. Такой любопытный вывод можно сделать, исходя из действий правительства за последнее время.

Судите сами: сюжет фильма построен (да простят меня за спойлер!) вокруг необычной философии, которой следуют герои: для достижения духовного просветления необходимо совершить несколько экстремальных трюков вроде восхождения на неприступную вершину или покорения огромной волны. Как это связано с политикой команды Филипа, спросите вы? Самым непосредственным образом. Да, у нас в Молдове нет ни высоких гор, ни опасных ледников, ни – тем более – гигантских океанских волн. Да и спортсмены из наших министров так себе. Но жажды адреналина у них не меньше, чем у киношных героев-экстремалов! И они находят выход – ловят экстрим в политической сфере.

Надо сказать, правительство блестяще с этим справляется. Взять, к примеру, попытку договориться одновременно с рассерженным Брюсселем о финансовом соглашении и с не менее рассерженной Москвой об укреплении сотрудничества. Этот трюк будет покруче того, что в фильме, когда герои в специальных костюмах-крыльях на огромной скорости летят сквозь узкое ущелье! Ведь пролететь между скалами – одно, а проскочить между Евросоюзом и СНГ – совершенно другое...

Или взять, к примеру, решение о выходе из Электроэнергетического совета СНГ, которое неизбежно заставит тарифы подняться резко вверх, а рейтинг правительства – соответственно резко вниз. В кино один из персонажей, увидев предстоящий спуск с ледника, ужаснулся: "Дальше – смерть!" У наших министров нервы оказались крепче...

А как вам идея отказаться от закупок газа у "Газпрома" якобы "вплоть до момента открытия газопровода Унгены-Кишинев"? Напомню, окончание контракта – конец 2019 года, а начала работ по прокладке газопровода как не было, так и нет. Как не было страховки у героев блокбастера, когда они взбирались на отвесную скалу...

И это лишь наиболее яркие доказательства следования правительством Филипа философии экстремального "просветления". Скажете, что вышеописанные "подвиги" вызывают все большее недовольство граждан? Так ведь в этом и есть экстрим, как в кино: экстрим от ожидания надвигающейся на тебя громадной волны (парламентских выборов), которую нужно оседлать!

К сожалению, Павел Филип и его команда экстремалов не до конца досмотрели "На гребне волны". Тогда бы они знали, что герои в итоге получили не просветление, а "премию Дарвина"..