Собаку годами держали на такой короткой цепи, что она еле дышала — фотоl

Многие люди относятся к своим собакам, как к детям. Но есть и другие, которые подвергают этих милых созданий бесчеловечным пыткам и держат их в экстремальных условиях. Кэла, сторожевая собака механика из города Сан-Хосе в Коста-Рике — одна из этих несчастных собак.

Владелец годами держал животное на такой короткой цепи, что собака едва могла дышать. Хозяин редко кормил ее и никогда не водил к ветеринару. К счастью для Кэлы, ее страдания завершились.