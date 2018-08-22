Еще шесть человек из психоневрологического интерната будут жить в обществе

Шесть человек с ограниченными возможностями из психоневрологического интерната села Бэдичень района Сорока переехали в свой дом в рамках социальной службы „Защищенное жилье”. Согласно пресс-релизу Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, цитируемому IPN, жильцы будут получать все услуги, существующие в обществе.

Они будут посещать семейного врача, будут участвовать в событиях и мероприятиях, организованных примэрией, а впоследствии будут участвовать в поле труда, в зависимости от возможностей. С помощью и под руководством социального работника, люди с ограниченными возможностями будут учиться быть самостоятельными, заботиться о себе, взаимодействовать с соседями и сельскими жителями.

По словам государственного секретаря Виорики Думбрэвяну, служба очень важна для людей с ограниченными умственными возможностями для того, чтобы они могли вести самостоятельную жизнь и быть частью сообщества. „До конца 2023 года мы хотим, чтобы 50% людей с ограниченными возможностями из учреждений интернатного типа были интегрированы в общество”, - сказала Виорика Думбрэвяну.

Социальная служба в Бэдичень была создана при финансовой поддержке Чешского агентства для развития. Посол Чехии в Молдове Зденек Крейчи отметил, что нахождение в интернате на протяжении многих лет сократили возможности людей с ограниченными возможностями быть частью общества и пользоваться теми же правами, а это приводит к их изоляции и стигматизации. „Важно, что мы смогли внести свой вклад в улучшение жизни этих людей, и будем делать это и в дальнейшем”, - сказал посол.

С 2016 года началась реформа интернатов за счет развития альтернативных социальных услуг на базе сообщества. До сих пор из финансовых источников интернатов были закуплены восемь домов, в которых проживают 46 человек.