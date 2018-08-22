Сергей Сырбу о дате проведения парламентских выборов

В интервью порталу ТРИБУНА вице-председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Сергей Сырбу прокомментировал утверждения о том, что назначением даты проведения выборов на 24 февраля 2019 года, ДПМ хотела как можно дольше продержаться у власти.

«Дата проведения парламентских выборов назначена в соответствии с законом. Нет никакого затягивания. 1 декабря истекает срок полномочий парламента, и о сохранении власти и речи быть не может. В этот период не могут быть приняты законы. К сожалению, оппозиция уже дошла до того, что критикует любые действия власти, даже воображаемые. Это уже смешно. Не стоит придавать значение подобным спекуляциям», – заявил он.

Сергей Сырбу также утверждает, что «с другой стороны, будущий парламент будет избран по новой избирательной системе – смешанной». «Учитывая международные рекомендации, мы обязаны обеспечить технические и организационные условия и для избирательных органов, и для участников избирательного процесса, чтобы все успели подготовиться к выборам по новой системе.

Тем более, что законодательство требует предварительного периода для регистрации избирателей, которые проживают за рубежом или на левом берегу Днестра. Мы хотим, чтобы каждому гражданину было обеспечено право голоса, чтобы потом нас не обвиняли в чем-то. Вероятно, те, что нас критикуют, хотят, чтобы так и произошло, но этого не будет. Мы уверены, что подготовка и проведение выборов будут на самом высоком уровне и с соблюдением всех международных стандартов», – заявил он.

Андриана Кептине