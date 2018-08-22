Размышления по поводу 27-и лет независимости Республики Молдова

27 лет назад Республика Молдова объявила о своей независимости, вступив на долгий и трудный путь укрепления демократии, правового государства, реформ и др. Это был естественный результат национально-освободительного движения, охватившего в конце 80-х годов прошлого века ряд союзных республик, в том числе Республику Молдова, а также счастливое стечение обстоятельств, сложившихся в тот период на международном и региональном уровнях. Но даже спустя 27 лет остается актуальным вопрос: действительно ли Молдова независимое государство или независимость существует только на бумаге? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо проанализировать ситуацию под разными аспектами, в том числе с точки зрения минимальных условий, которым должно отвечать государство.

Во-первых, напрашивается анализ в части «государственной символики». На первом этапе после провозглашения независимости под влиянием национально-освободительного движения основные «атрибуты государственности» носили сильный румынский отпечаток. Утвержденный тогда государственный флаг был и сейчас остается похожим на флаг Румынии (за исключением герба, изображенного на молдавском Триколоре), гимн («Deşteaptă-te, române») («Пробудись, румын») в первые годы независимости был идентичен гимну Румынии (впоследствии он был заменен на «Limba noastră» («Наш язык»)), государственным языком изначально был объявлен румынский (впоследствии его название было изменено на конституционном уровне на молдавский). Я не стану судить о том, насколько оправданными были эти решения на тот период, а также насколько оправданными были последующие решения по их пересмотру (в случае гимна и языка). Несомненно то, что новая государственная символика молодого независимого государства с самого начала была отвергнута значительной частью граждан. Речь идет, в частности, о представителях национальных меньшинств, особенно об этнических русских, которые до роспуска СССР были представителями большинства населения, а в одночасье стали меньшинствами. Для них возможное объединение с Румынией (о котором много говорили в первые годы независимости) было равносильно большой трагедии, поэтому с самого начала они занимали довольно жесткую позицию в отношении движения национального освобождения и возрождения. И это заложило основу для четкого разделения молдавского общества по этническим принципам, последствия которого ощущаются и сейчас. Государственная символика может стать элементом, который обеспечил бы единство народа Республики Молдова, но для этого к ней нужно подходить с максимальной корректностью и дальновидностью.

Молдова не может похвастаться и тем, что де-факто является целостным государством с территориальной точки зрения. Война на Днестре 1992 года, которая разразилась менее чем через год после провозглашения независимости, оставила отпечаток на развитии страны в целом, а ее последствия не преодолены и до сих пор. Страна продолжает оставаться разделенной в территориальном контексте, с самопровозглашенным государством на своей территории. Следовательно, не существует единого экономического, культурного, политического пространства, страна не может эффективно контролировать свои границы, не может бороться с контрабандой, коррупцией и т. д. Не говоря уже о том, что приднестровская проблема — это постоянный очаг нестабильности и угроза безопасности во всем регионе.

Также в плане государственной безопасности Республика Молдова не смогла добиться существенного прогресса. Таким образом, Молдова за годы независимости не смогла укрепить свою энергетическую безопасность путем выявления альтернативных источников энергии. Уровень экономической безопасности крайне низкий, и Молдове постоянно угрожают кризисы. Продовольственная безопасность является проблемой, которая возникает с завидной периодичностью на переднем плане дискуссий.

За годы независимости экономика Республики Молдова переживала скорее инволюцию, нежели эволюцию (за исключением определенных периодов), бюджет страны поддерживался преимущественно денежными переводами и внешними грантами и кредитами, бизнес-среда была в значительной степени скомпрометирована довольно высоким уровнем коррупции и бюрократии, что тормозило свободную экономическую инициативу.

И в плане демографии ситуация отнюдь не лучше. В частности, в последнее десятилетие приобрел масштабы феномен трудовой миграции — за рубеж, по некоторым данным, выехали более миллиона граждан. Это породило множество негативных явлений, которые повлияли на развитие страны в целом, включая депопуляцию сел, деградацию сельского хозяйства, разрушение десятков тысяч семей и, как следствие, дети, оставшиеся без попечения родителей. Деньги, отправляемые домой выехавшими на работу за границу молдаванами, в основном уходят на потребительские нужды, косвенно подпитывая государственный бюджет, а отток населения продолжается даже в условиях, когда большинство европейских стран сталкивается с последствиями глубокого финансового и экономического кризиса. По некоторым оценкам, через 200 лет Республика Молдова может вообще остаться без жителей.

27 лет независимости не означают и 27 лет благополучия. Напротив, Республика Молдова стала беднейшим государством в Европе, доход большинства пенсионеров ниже прожиточного минимума. О банкротстве используемой в Молдове системы социальной помощи уже открыто говорится, и все чаще раздаются голоса о новых серьезных проблемах, которые могут взорвать всю систему социальной защиты. Например, в настоящее время на одного пенсионера в Молдове приходится 1,3 работника, в то время как нормальным был бы вариант, когда на одного пенсионера приходилось бы 5-6 работников. Это соотношение, которое продолжает ухудшаться, может достичь критического уровня уже не в столь далеком будущем.

Примеров такого рода можно еще привести, но и так ясно, что спустя 27 лет после провозглашения независимости Республика Молдова имеет больше проблем, чем достижений. И если ситуация не изменится в ближайшие годы, мы можем стать свидетелями очень серьезных последствий.