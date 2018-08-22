В Молдове в шестой раз открылся летний лагерь DOR

В Молдове в шестой раз открылся летний лагерь для детей диаспоры "Дор". Он собрал сто ребят из 18 стран. Их приветствовал премьер-министр Павел Филип.

- Меня зовут Штефан, я приехал из Германии. Хотел бы спросить, какие наши традиции нравятся вам больше всего?

- Если выбирать одну, то я разумеется, ту, вернее те, которые относятся к Рождеству.

- У вас есть самое большое желание?

- Как премьер-министр я хочу, чтобы все проекты, которые внедряет сегодня правительство, были доведены до завершения".

Поинтересовались у премьера и тем, как он проводит свободное время.

- Как вы обычно переводите свободное время?

- А что значит свободное время?

В завершение встречи глава кабмина дал участникам лагеря "Дор" напутствие. "Наслаждайтесь детскими годами. Через много лет вы поймете, насколько прекрасен этот период. Постарайтесь получить от него как можно больше удовольствия", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Летний лагерь для детей диаспоры призван познакомить ребят с достопримечательностями, традициями и культурой родной страны.

"Дети примут участие в культурных событиях, больше узнают о народном костюме, музыкальных инструментах научаться вырезать из дерева посуду и работать за гончарным кругом", - отметила представитель Бюро по связям с диаспорой Надежда Зубко.

Илинке Антон 14 лет, последние три года она живет в Норвегии.

"Я приехала, чтобы узнать о своем происхождении, узнать о своей стране. Мама с папой кое-что мне рассказывают о Молдове, но я думаю, что здесь, в лагере, я узнаю больше".

Мэдэлина Анточ живет во Франции и каждое лето с нетерпением ждет приезда в Молдову. "Я здесь навещаю бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, родных, друзей. В будущем я думаю вернуться в Молдову, так как стране нужна поддержка".