«Русский Тарзан» скончался в Австралии после 60 лет жизни в джунглях

В возрасте 88 лет в Австралии ушел из жизни знаменитый аскет Михаил Фоменко по прозвищу «Русский Тарзан».

Фоменко в течение 60 лет жил один в джунглях, лишенный практически всех благ цивилизации. Его много раз ловили, но он все равно возвращался в дикую природу. Лишь конец жизни «Русский Тарзан» провел в доме престарелых.

Фоменко называл себя сыном атлета-тяжеловеса Даниила Фоменко и грузинской княжны Елизаветы Мачабели. Родился он в Грузии в 1930 году. Его семья переехала в Австралию, когда Михаил был еще ребенком. В 1950-х годах он начал жить, слившись с природой. «Тарзан» обосновался на севере Австралии, где охотился на кабанов и крокодилов с мачете в руках.

Однажды он вытесал себе каноэ и отправился в одиночное плавание в Новую Гвинею. Фоменко преодолел 600 км по Торресовому проливу и пропал. Отец нашел его через несколько месяцев, больным и без документов. Его вернули в Австралию, домой, но юноша снова сбежал в джунгли. Мать обращалась за помощью в полицию, чтобы ее сына задержали. Его сажали за бродяжничество, запирали в психиатрическую клинику, лечили электрошоком. Клинику Фоменко смог покинуть в 1969 году и снова поселился в джунглях, откуда вышел лишь в 1988 году на похороны матери.

Аскет раз в две недели запасался продовольствием. Он получал социальное пособие, на которое покупал муку, шоколад, порошковое молоко и газировку. При этом 25 километров до населенного пункта Фоменко преодолевал бегом. В мае 2012 года знаменитого отшельника поместили в дом престарелых в Бабинде, где он прожил остаток дней.

- Михаил Фоменко был мужчиной, которого запомнят за его бессмертную любовь к австралийским джунглям и невероятную храбрость, которую он проявлял для достижения своей мечты", - вспоминала о нем сестра Инесса.