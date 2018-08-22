Превратится ли акция протеста в Кишиневе 26 августа в неконтролируемый «майдан»?

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Организаторы подозрительно часто меняют «правила игры» предстоящей манифестации.
Слышали ли вы что-то о том, что в ближайшее воскресенье партии «ДА» и «ПАС» собираются провести в центре Кишинева акцию протеста? Наверняка слышали, чай, не в вакууме живете. Собираетесь ли вы потратить свой законный выходной на ее посещение? Вопрос, конечно, интересный и отнюдь не праздный.
Мы сейчас не будет говорить о возможной жаре в день протестов. Дело в том, что «жара» может случиться не только буквально, но и фигурально.
Во-первых, организаторы акции до сих пор не поделили площадь с общественниками, которые подали заявку на проведении своего протеста, но по поводу рост цен на топливо (). Пикантности добавляет, что сделали они это раньше, чем «ПАС» и «ДА». Общественник Аурел Букуряну заявил корреспонденту «КП», что не исключает физических столкновений между манифестантами…
Во-вторых, есть подозрение, что и оппозиционерам придется сознательно идти на конфликт, так как в стране это будет второй выходной перед затяжными каникулами – в городе почти наверняка будет тихо, как в раю. Плюс – пустой парламент.
В-третьих, в минувший вторник организаторы акции протеста вдруг заявили, что акция продлится до 27 августа, призвав взять с собой на площадь палатки.
Ничего не напоминают эти три пункта? Например, «украинский майдан» - с его неконтролируемостью и беспорядками? Между тем, есть еще аргументы «против».
В-четвертых, оппозиционеры, рассказывая о продлении акции до 27 августа, произнесли интересную фразу:
- Подождем наших политиков, которые пойдут утром возлагать цветы к памятнику Штефана чел Маре.
Что это, как не намек на возможные провокации?
В-пятых, уже не первый раз представители оппозиции обратились к русскоязычным:
- Протестующие будут говорить на разных языках, только «объединившись мы сможем освободить страну!
И все бы ничего, если бы недавнее заявление лидера «ПАС» Майи Санду в интервью агентству Инфо-прим:
- Независимость означает для нас, в первую очередь, восстановление национальных румынских ценностей…
Где в этой фразе Молдова и забота о русскоязычных – попробуйте найти сами.
РОМАН ВЛАДИМИРОВ
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