Гражданам Молдовы нужно избавляться от купюр в 500 евро: к концу года их изымут из оборота

Еще в 2016 году Совет Европейского Центробанка (ЕЦБ) сообщил, что к концу 2018 года будет прекращен выпуск новых банкнот номиналом в 500 евро. Их заменят видоизмененные банкноты номиналом 100 и 200 евро.

Причина такого решения — необходимость борьбы с финансированием терроризма, контрабандой наркотиков и прочей преступной деятельностью. Как верно подметили специалисты, передать десять миллионов евро банкнотами по 50 евро в маленьком чемоданчике не получится — это будет башня высотой 20 метров, весом 184 кг. А вот пятисотки — это всего лишь 22 кг.

Услышав эту новость, жители разных стран начали суетиться, трусить подушки с купюрами по 500 евро, волнуясь за свои сбережения. В нищей Молдове новость, представьте себе, тоже вызвала переполох. Это при том, что даже в Европе лишь небольшое количество граждан когда-либо держали эту купюру в руках. Так, согласно результатам опроса ЕЦБ, 56 процентов граждан ЕС этой купюры никогда даже не видели.

Но вскоре все утихло, про 500 евро будто бы позабыли. Тем временем конец 2018 года — не за горами. Стоит отметить, что купюры в 500 евро не печатают уже с 2014 года, но, по решению Совета ЕЦБ, оставшиеся банкноты будут выпускаться еще до конца 2018 года. Банкнота 16 сантиметров в длину, 8,2 см в ширину, цвета девочкиной спальни, после 17 лет существования помашет нам ручкой.

Лидия ТКАЧ.

ЗВОНОК В НАЦБАНК

В Нацбанке Молдовы «Комсомолке» сказали, что регламентирование европейской валюты не относится к деятельности НБМ.

- Мы мониторим и выпускаем только банкноты национальной валюты, но не регулируем валюты других стран. Лучше спросить у коммерческих банков, получали ли они информацию от Европейского банка, - сказали нам в пресс-службе НБМ.

В коммерческих банках нам тоже ответили, что никаких директив на этот счет пока не поступало, банки все так же работают с купюрами в 500 евро.

Что делать счастливым обладателям 500-евровых купюр

Тем не менее тем, кто хранит свои сбережения в 500-евровых бумажках, лучше проявить предусмотрительность и позаботиться о своих деньгах. Что делать?

- Не спешить, у вас еще есть немного времени, чтобы решить вопрос, но и не медлить особенно. Если у вас есть только несколько купюр в 500 евро, а вы собираетесь в Европу, возьмите их с собой и попробуйте сбыть в магазинах, музеях и прочее.

- Если вы ради спокойствия готовы потерять пару процентов от суммы 500-евровых купюр, продайте их за леи в обменнике или банке и тут же купите евро в другом обменнике с максимально выгодным курсом.

- Вы также можете открыть евровый счет и положить на него пятисотки.

- Главное – будьте бдительны: чем ближе срок окончания хождения 500-евровых купюр, тем больше будет «темных» предложений по их размену, особенно в интернете. Не стоит вестись на подобные предложения.