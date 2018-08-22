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Политика
Ион Чебан о вероятности совмещения парламентских и всеобщих местных выборов
22.08.2018

В интервью порталу ТРИБУНА, председатель фракции ПСРМ в МСК Ион Чебан ответил на следующий вопрос: Что вы думаете о назначении даты проведения парламентских выборов на 24 февраля 2019 года, и о вероятности их совмещения с всеобщими местными выборами? 

«Я думаю, что мы должны наконец покончить с этим хаосом в стране. Это хорошая дата. Люди придут на выборы, им очень все это надоело. Я думаю, что явка будет высокой, что нам трудно будет вступить в кампанию, учитывая зимние праздники, но уверен, что уже 14 января все будет в самом разгаре», – заявил он.

Ион Чебан допускает, что «местные и парламентские выборы могут состояться в тот же день, хотя для этого необходимо внести поправки в Кодекс о выборах». «Было бы хорошо провести их сразу, а не организовывать выборы каждые полгода. В феврале – парламентские выборы, потом должны состояться выборы в Гагаузии, в июне – местные, потом снова президентские», – отметил он.

Кристина Парфени


 
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