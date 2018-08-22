„Письмо Молдове”: Мало, кто себе представлял, что Молдова может быть независимым государством

По случаю 27-й годовщины независимости Республики Молдова, Информационное агентство IPN спровоцировало от „мала” до „велика” написать письмо стране. Ниже предлагаем вашему вниманию письмо доктора исторических наук Валентина Константинова.

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Вспоминаю, как все началось. Будучи деревенским мальчиком, как и любой сельский парень, мечтал уехать оттуда и жить в перспективе в Кишиневе. Так как там, то есть, здесь было хорошо и царила цивилизация. Однако в Кишиневе трудно было устраиваться, скорее ты мог устраиваться, если бы ты был откуда-то с Тамбова, Тулы, а не со Страшен, Штефана Водэ (тогда – Суворовский район) и т. д. Тогда бытовал порядок „прописки”, если ты в месячный срок не устраивался на работу, тебе грозила статься Уголовного кодекса „за тунеядство”.

Это была своего рода связью навеки с родной землей, когда все должны были работать там, где родились, то есть в деревне. Именно таким образом в наших селах образовался избыток населения и никто не знал, когда данная ситуация „взорвется”.

Да, страна наша тогда, СССР, была большой, существовало какое-то отдельное чувство, которому никому не удается искоренить его, даже спустя четверть века, но даже тогда нас интересовало то, что было именно твоим, молдавским, а чувство, что у тебя отобрали то, что должно было принадлежать тебе, было сильным.

Думаю, что мало кто представлял себе в начале, что Молдова, оторванная от моря, оторванная от Дуная, может быть независимым государством. Однако существует очень мало государств, в которых все действует безупречно. В настоящее время очень много вещей выглядит по-другому. Как будто мы являемся частью СНГ, и если ты хочешь поехать, например, в Санкт-Петербург, ты как будто оттуда.

Уже на протяжении нескольких лет, при помощи нашего биометрического паспорта можно путешествовать беспрепятственно по странам ЕС, хотя очереди за получением румынских паспортов постоянно растут. То есть очереди за получением румынских паспортов постоянно растут, а странное дело - наши молдаване не желают объединения с Румынией.

Теперь, в основном, все то, что мне хотелось, когда мне было 18 лет, сбылось. То, что в возрасте 21-22 лет и так далее у меня появлялись и другие мысли, это другое дело. Будущее?! Да, будущее расставит все на свои места. Главное, чтобы мы

были здоровыми!

Валентин Константинов, доктор исторических науr