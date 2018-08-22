Октавиан Цыку: Государственность и независимость подрываются почти три десятилетия

Историк Октавиан Цыку говорит, что государственность и независимость Республики Молдова в течение почти трех десятилетий подрывается русским сепаратизмом в приднестровском и гагаузском регионах, и прямым вмешательством Москвы. Этот факт создал на уровне молдавской политической элиты восприятие ограниченного суверенитета, посредством которого элиты готовы осуществлять власть, если не в едином государстве, то, по крайней мере, в одной из его части, провинции или псевдо-государстве.

„На фоне переговоров по урегулированию приднестровского конфликта, гагаузская автономия была и продолжает использоваться в качестве дополнительного средства давления на Кишинев, что будет иметь и в будущем эффект дестабилизации для молдавской государственности”, - сказал Октавиан Цыку для IPN, отметив наиболее значимые события или действия, которые способствовали или, наоборот, нанесли ущерб демократии, независимости и правовому государству с момента предыдущей годовщины независимости Республики Молдова.

По словам историка, лояльность по отношению к Республике Молдова мало развита, а перспективы демократизации или демократического управления являются ограниченными. „Русскоязычное” меньшинство разработало свою идентичность, относящуюся к русскому миру, пропитанную оттенками шовинистического национализма и акцентами советского периода. Поскольку румынский национализм не проявляется в качестве интегрирующей силы из-за своей политической маргинализации, а „молдовенистскский” из-за отсутствия исторической легитимности, остальные национализмы являются достаточно воинственными, способными создать дестабилизирующий эффект для процесса укрепления молдавской государственности.

Октавиан Цыку утверждает, что в Республике Молдова любое меньшинство считает, что имеет право определять конституционные контуры страны, продвигать идеи национальных автономий, федераций, конфедераций, ссылаясь на исторические родины или международные организации, чтобы оказывать давление на Кишинев. По мнению историка, обязательным условием для перехода к демократии и для ее укрепления является существование суверенного и целостного государства, но до тех пор, пока меньшинства будут препятствовать ему с помощью прямой поддержки их исторических родин, любое другое решение будет означать легитимацию распада, навязанного извне.

В то же время, лояльность бессарабских румын по отношению к Республике Молдова является низкой из-за отказа от румынской идентичности элит, находящихся у власти после 1991 года, которые пытаются избежать ее признания в качестве элемента, формирующего государство, утверждает историк. История страны показывает, что румынский элемент постоянно был доминирующим в течение долгого времени, что дает ему четкое преимущество, по сравнению с другими этническими элементами, которые пришли или были внедрены сюда в течение долгого времени.

Октавиан Цыку считает, что румынская/молдавская дихотомия - это советское изобретение, которое играло конкретную роль в конкретный исторический период, а ее воспроизведение в постсоветском контексте является контрпродуктивным и вредоносным. Спекуляции на румынской угрозе подрывают основы идентичности Республики Молдова, приводят к радикализации политики, а государство становится нефункциональным. Поддержание идеи единства в смысле идентичности необходимо укреплять с окончательным узакониванием румынского языка как государственного языка в Республике Молдова.

Историк добавил, что отсутствие ясности в отношении идентичности в Республике Молдова значительно усложняет ее внешнее позиционирование, в первую очередь по отношению к Румынии, для которой наличие дихотомии быть или не быть румынами в Республике Молдова является фундаментальным. Так же и в отношениях с ЕС, потому что нео-советский „молдовенизм” проявляется как проекция Москвы, с последующими многочисленными осложнениями.

Октавиан Цыку считает так же, что признание того, что большинство населения является молдаванами/румынами, которые говорят на румынском языке, увеличит участие в проекте построения молдавской государственности и придаст историческую легитимность государству Республика Молдова, предоставляя ему культурную поддержку через принадлежность к румынской цивилизации. Достижение этих целей, одновременно с пленарным принятием европейских ценностей, может со временем свести на нет усилия по русификации Республики Молдова и по ее сохранению в сфере российского влияния.