Об активизации сотрудничества этой осенью с «главным партнёром» Молдовы рассказал Игорь Додон

Отношения между Молдовой и Россией активизируется уже осенью 2018 года.

Президент Игорь Додон сообщил, что по итогам ряда совместных мероприятий уже осенью 2018 года возможен серьезный прорыв во взаимоотношениях Москвы и Кишинева. Этому поспособствуют и визиты в Молдову Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и вице-спикера Госдумы России Ирины Яровой.

- Есть хорошие шансы этой осенью добиться серьезного прорыва в отношениях с Россией, но я надеюсь на более серьезный прорыв после парламентских выборов,- рассказал Игорь Додон во время выступления на телеканале НТВ-Молдова.

Президент отметил, что Россия является «главным партнёром» Молдовы. По его словам, он уже два раза встречался с новым послом России Олегом Васнецовым, обсудив с ним насыщенную повестку двусторонних отношений.

- У нас есть общие вопросы, решением которых нужно заниматься совместно, например, укрепление статуса русского языка, дополнительный участок работы - это Приднестровье. Думаю, что у господина посла есть и своя повестка дня, мы готовы помочь в ее выполнении, - отметил президент.

Глава государства сообщил, что осенью он совершит официальный визит в Москву. В Кишиневе же впервые пройдет Всемирный конгресс семей, который соберет около 2 тыс. участников из более чем 50 стран. В нем примут активное участие и представители России. Молдавскую столицу в это же время посетят Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и вице-спикера Госдумы России Ирина Яровая. В Кишиневе же пройдет и молдо-российский бизнес-форум.

Игорь Додон напомнил, что в России живут, учатся и работают почти 600 тысяч граждан Молдовы, денежные переводы которых поддерживают платежный баланс страны