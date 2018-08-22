Виорел Чиботару: Ни о чем из прошлого не жалею, мне не в чем себя упрекнуть

Интервью с председателем Либерально-демократической партии Молдовы Виорелом Чиботару по случаю 27-й годовщины независимости Республики Молдова.

– Что, по вашему мнению, является самым важным достижением за 27 лет независимости и почему? Чего мы как государство не смогли достичь?

– День, когда была принята декларация независимости Республики Молдова, был днем, когда народ получил возможность самому решать, на каком языке ему говорить, как организовать администрацию, как сохранить и развить самобытный характер национальной идентичности, самому решать свою судьбу. Это было мое понимание декларации, принятой парламентом 27 августа 1991 года, и эти чувства я пережил вместе с десятками тысяч сограждан, вышедшими на площадь.

В историческом плане статус независимого государства Республики Молдова от Советского Союза стал самым важным актом нашего национального возрождения, воссоздания всего уклада жизни. Это было эпохальное событие, революционное и предназначенное для будущего, о котором мы даже не мечтали. Самым большим достижением этой декларации является чувство национальной гордости, свободы и выхода в новый мир - современную цивилизацию.

– Что означает независимость для вас, гражданина Виорела Чиботару, и для вашей семьи?

– Я думаю, что достаточно многое. Лично мне это дало другую профессиональную и гражданскую перспективу, возможность пережить события, о которых я не мог даже мечтать, если сохранился бы тот тоталитарный советский режим. Ни о чем из моего прошлого не жалею, из молодости, и мне не в чем себя упрекнуть в общественном плане. Но с 1991 года мы имеем другую жизнь, мы делаем другую историю, и у нас другое будущее, конечно.

– Как вы думаете, чем будет отличаться 28-я, возможно, 29-я и 30-я годовщины независимости от нынешней?

– К моему великому сожалению, в этом году у нас нет причин радоваться жизни и праздновать этот день так, как стоило бы.

В условиях острого политического кризиса, отхода от демократии, эндемичной политической коррупции, массовой миграции активных граждан за рубежом, хищений в крупных размерах из казны государства и банков, захвата практически всех институтов государства в интересах одного человека и его соратников есть мало поводов для радости и оптимизма.

– Почему люди в Молдове должны гордиться тем, что являются гражданами Республики Молдова?

– Даже если сотни тысяч молдаван переехали жить за границу, в любом случае у них будет только одна Родина – здесь, где родились и сделали первые шаги и получили родительскую любовь. Сегодня у нас слишком многие разочаровались в правлении или в политическом классе, но никто не имеет причин не любить и не гордиться нашей родной землей.

Елена Нистор, IPN