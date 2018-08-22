Умер известный молдавский футболист

Юрий Романчук скончался от продолжительной болезни, не дожив в возрасте 39-ти лет. Церемония прощания со спортсменом проходит на городском стадионе города Единцы, откуда был родом футболист.

Юрий Романчук родился в селе Хлиная, там же он начал делать свои первые шаги в футбольной карьере. Известность спортсмену принес финал Кубка Молдовы 1999 года. Тогда его золотой гол принес тираспольскому «Шерифу» первый в истории трофей. Юрий Романчук, также, выступал за разные молдавские команды.

В ноябре Юрию Романчуку исполнилось бы 40 лет. У него остались жена и дочь.