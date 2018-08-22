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Спорт
Умер известный молдавский футболист
22.08.2018

Юрий Романчук скончался от продолжительной болезни, не дожив в возрасте 39-ти лет. Церемония прощания со спортсменом проходит на городском стадионе города Единцы, откуда был родом футболист.

Юрий Романчук родился в селе Хлиная, там же он начал делать свои первые шаги в футбольной карьере. Известность спортсмену принес  финал Кубка Молдовы 1999 года. Тогда  его золотой гол принес тираспольскому  «Шерифу» первый в истории трофей. Юрий Романчук, также, выступал за разные молдавские команды.

В ноябре Юрию Романчуку исполнилось бы 40 лет. У него остались жена и дочь.


 
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