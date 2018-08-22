В Молдове выявлено 105 подтвержденных случаев кори

Число подтвержденных случаев кори за прошедшие сутки увеличилось с 56-ти до 105. Еще у 63-ех пациентов подозрение на это заболевание. Большинство из них зарегистрировали в Чадыр-Лунге, Тараклии, Кагуле и Ниспоренах. Должностным лицам, ответственным за распространение вспышки инфекции, грозят санкции. Об этом заявил премьер Павел Филип.

"Я не ставил цель кого-то наказать, для меня главное, чтобы проблема была решена. Расследование доведем до конца, и если установим, что кто-нибудь сделал недостаточно хорошо свою работу, он будет наказан", - сказал премьер-министр Павел Филип.

В то же время в Гагаузии, где зарегистрировано самое большое число заболевших корью, ни одного ребенка не примут в школу без справки о вакцине от кори. Решение приняли на заседании экстренной комиссии в Комрате.

Госсекретарь миздрава Алена Сербуленко заверила людей о безопасности вакцины. Кроме того, она сообщила, что в Чадыр-Лунге, где зарегистрировано наибольшее число заболевших корью, могут объявить красный уровень опасности распространения инфекции.

"В национальных масштабах мы говорим об оранжевом уровне, а на региональном уровне, в Гагаузии этот код нужно пересмотреть, так как речь идет о пяти заболевших на миллион человек. В регионе только 75% людей с прививками", - отметила госсекретарь Минздрава Алена Сербуленко.

Для детей, которые пропустили один из трех этапов вакцинации, в год, семь или 15 лет, будет установлен индивидуальный план. Каждого ребенка протестируют, чтобы определить необходимую дозу вакцины.