Страховые взносы молдаван в первом полугодии составили более 700 млн леев

В первом полугодии молдаване заплатили за страховки в общей сложности 705 млн леев. Эта сумма более чем на шесть процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

По данным Национального бюро статистики, чаще всего это было страхование гражданской ответственности владельцев транспортны средств. Данные также показывают, что за этот период страховые компании выплатили компенсации в размере более 293 млн леев, что на 21 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большая часть денег, почти 129 миллионов, было выплачено за страхование гражданской ответственности автовладельцев.

За CASCO было выплачено почти 103 млн леев. А те, кто застраховал свое имущество от пожара и стихийных бедствий, получили почти 16 млн леев. Статистика также показывает, что компенсация была выплачена тем, кто застраховал здоровье и жизнь.

В общей сложности компании заплатили им почти 20 млн леев. В первом полугодии доходы страховщиков снизились на 0,2 процента и составили почти 1,1 млрд леев. С другой стороны, их расходы увеличились более чем на два процента и составили более 1,8 млрд леев