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Рейсовый автобус Кишинев - Затока перевернулся в Штефан-Водэ: трое погибли, 12 человек ранены
22.08.2018

Три человека погибли, а еще двенадцать были госпитализированы вследствие серьезной аварии в Штефан-Водэ. ДТП произошло недалеко от таможни ночью, около 01:27.

 

По словам пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Марианы Бециву, автобус с пассажирами, следовавший по маршруту Кишинев - Затока, врезался сзади в трактор с прицепом, который ехал с выключенной системой освещения. В результате столкновения перевернулись и трактор, и автобус, сообщает unimedia.info.

Трактор занесло на встречную полосу, где он врезался в автомобиль Peugeot, в котором находились три человека.

Столкновение привело к мгновенной гибели водителя Peugeot и его пассажирки. В машине также находился ребенок в возрасте 4 лет, который был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Вследствие столкновения также скончался 31-летний пассажир автобуса.

Сотрудники правоохранительных органов говорят, что 11 человек в возрасте от 30 до 67 лет были доставлены в больницу с различными травмами. Среди раненых в ДТП - водители трактора и автобуса.


 
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